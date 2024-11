Francoski čudežni deček nasul 50 točk, a »grški čudak« jih je še več

Francoski košarkarski superzvezdnik v dresu moštva San Antonio Spurs Victor Wembanyama je v ligi NBA postavil nov osebni mejnik. V tekmi proti Washingtonu je dosegel 50 točk, kar je njegov strelski rekord v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ostroge so zmagale s 139:130.

Kar 221 cm visoki Francoz je četrti najmlajši igralec, ki je v ligi NBA dosegel 50 točk. Tovrsten mejnik je postavil v starosti 20 let in 314 dni, mlajši od njega so bili le Brandon Jennings (20 let/52 dni), LeBron James (20/80) in Devin Booker (20/145).

Wembanyama je osmi igralec v zgodovini ekipe iz Teksasa, ki je dosegel več kot 50 točk. Strelski rekord je še vedno v rokah legendarnega »admirala« Davida Robinsona, ki je 24. aprila 1994 zasedbi Los Angeles Clippers nasul 71 točk.

Giannis Antetokounmpo je pokazal mišice. FOTO: Stacy Revere/ Getty Images Via AFP

Poleg Wembanyame je bil strelsko izjemno učinkovit tudi Giannis Antetokounmpo, ki se ga je oprijel vzdevek Greek Freak. Čudežni Grk je za zmago Milwaukeeja nad Detroitom v podaljšku s 127:120 dosegel kar 59 točk.

Vodilna zasedba vzhodne konference iz Clevelanda je v Philadelphii slavila s 114:106 in je še vedno 100-odstotna v uvodnem delu sezone, saj je zmagala na vseh dosedanjih trinajstih tekmah. Oklahoma City, v dosedanjem delu vodilna v zahodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 10-2, je na domačem parketu visoko ugnala New Orleans s 106:88.