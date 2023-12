LeBron James še zmago oddaljen od nove in prve lovorike

Ekipi Los Angeles Lakers in Indiana se bosta v noči na nedeljo pomerili v prvem finalu pokala lige NBA. Na zaključnem turnirju v Las Vegasu so Lakers v polfinalu ugnali New Orleans s 133:89, Indiana pa je bila s 128:119 boljša od Milwaukeeja.

Kalifornijci so svoje delo opravili zanesljivo, blestel je veteran LeBron James, ki je v manj kot 23 minutah vpisal 30 točk, osem podaj in pet skokov. V zadnji četrtini sploh ni igral.

James, ki bo 30. decembra dopolnil 39 let, je bil zelo učinkovit, iz igre je zadel devet od 12 metov, za tri točke je metal 4:4. Odločilen udarec so jezerniki zadali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 43:17. Anthony Davis je za Lakers prispeval 16 točk in 15 skokov, medtem ko pri tekmecih nihče ni presegel 14 točk.

Na medsezonskem turnirju še neporažena Indiana pa je letela na krilih vse boljšega Tyresa Haliburtona. Ta je 27 točkam dodal še 15 podaj, izgubil pa ni niti ene žoge. Myles Turner je dodal svoj delež k zmagi s 26 točkami in 10 skoki.

Indiana, ki je na šestem mestu v vzhodni konferenci v rednem delu sezone, je tako po Bostonu izločila še enega velikana vzhodne konference Milwaukee, pri katerem je sicer prednjačil Giannis Antetokounmpo s 37 točkami in 10 skoki.

»Mislim, da je vodilo tega turnirja videti mlado skupino igralcev, kot je naša, da se bori. Mislim, da trenutno šokiramo svet. Nihče nas ni pričakoval tu z izjemo nas fantov v garderobi,« je dejal Haliburton po tekmi, na kateri sta se ekipi 16-krat menjali v vodstvu, sedemkrat v zadnji četrtini.

Finalna tekma tega turnirja v noči na nedeljo za razliko od dosedanjih ne bo štela za redni del sezone.

Se bo pa redni del nadaljeval v noči na soboto, ko bo spet aktiven Dallas in njegov zvezdnik Luka Dončić. Gostovala bosta v Portlandu.