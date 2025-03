Košarka je po podvigu srčne Olimpije spet doma v Ljubljani

Odločno, a brez pretiranega optimizma so košarkarji Olimpije v Stožicah pričakali favorizirani Bešiktaš. Z najnižjim proračunom v izločilnih bojih je bila že vloga nosilca v osmini finala za zmaje podvig, po odličnem drugem polčasu zaslužena zmaga nad gosti iz Istanbula pa potrditev dobrega dela skozi celo sezono. »Zame je to vzdušje enako, kot če bi osvojili lovoriko. Na to smo čakali, odkar sem prišel v Ljubljano,« se je za pomoč pri podvigu Zvezdan Mitrović zahvalil šestemu igralcu na glasnih tribunah Stožic. Tudi predsednik Emil Tedeschi je končno dobil, po kar je prišel v Ljubljano.

Pred tekmo je Mitrović od svojih varovancev zahteval, da izenačijo energijo agresivnega Bešiktaša, ki pod vodstvom Dušana Alimpijevića ne odstopa od visokega ritma vseh 40 minut. Z odzivom v prvi četrtini je bil lahko zadovoljen, igralcem Olimpije so se tresle roke pri metu, a so s trdno obrambo držali stik s Turki.

Občinstvo je cel drugi polčas tekmo spremljalo na nogah, Zvezdan Mitrović je vzdušje opisal kot vredno lovorike. FOTO: N. Gr.

V drugi se je zgodba začela odvijati v smer, ki je skrbela ljubljansko vodstvo. Branilci Bešiktaša so prelahko prebijali obrambo Olimpije, ki je z malimi osebnimi napakami premalokrat ustavljala prodore. Posledica? Odprti meti za tri, polaganja pod košem in juriš Turkov proti polčasu. Prednost je znašala že 12 točk in grozilo je, da bo tekma odločena še pred drugo polovico, a je imel Aleksej Nikolić drugačne načrte. Tokrat je bil ljubljanski organizator igre zelo dober, s petimi zaporednimi točkami je Olimpijo pripeljal na znosnih -7 po polovici tekme in pustil vrata za vrnitev priprta.

Odziv v drugem polčasu je bil izvrsten. Košarkarji Olimpije so odigrali najboljših 20 minut sezone v obrambi, kjer skoraj niso delali napak, kratek stik v komunikaciji ob trojki Arslana v zadnji četrtini je bil eden redkih trenutkov, ko je Mitroviću zavrela kri. »Odigrali smo dva povsem različna polčasa, poglejmo le razliko v skoku (ob polčasu 12:16, na koncu 39:30 v korist zmajev). Igrali smo res dobro košarko, premagali smo moštvo, ki ima visok proračun in kakovostnega trenerja,« je zadovoljno uspeh ocenil Mitrović.

V garderobi je Črnogorec spet našel pravi odgovor, Olimpija je bila pri pokrivanju organizatorjev igre Bešiktaša veliko bolj agresivna, osrednjo vlogo pri tem je imel Jaka Blažič. Zdelo se je, da bi kapetan »pregrizel parket« za zmago, v igro se je želel vrniti tudi poškodovan, čeprav njegova roka ni v dobrem stanju: »Vse je lažje, ko igraš s srcem, ko igraš za svoj klub. Vedeli smo, da lahko zmagamo le s črvsto obrambo. Ta zmaga je tudi zmaga navijačev, niso le gledali tekme, navijali so od prve minute.«

Vzdušje na tribunah v zadnjih 15 minutah je v spomin priklicalo tekme iz zaključka sezone 2022, ko so Ljubljančani šele proti Bursi v četrtfinalu zaključili evropsko pot. Takrat so bile Stožice še nekoliko bolj polne, tokrat se je zbralo dobrih 6000 gledalcev, a zato tribune niso bile nič manj glasne. Minute zadnje četrtine so tekle, prednost Ljubljančanov pa počasi, a vztrajno rasla. Odlično partijo je odigral Devin Robinson, ki je pred reprezentančnim premorom padel v formi, tokrat je z 21 točkami in 12 skoki pokazal svojo vrednost. Ko je Olimpija potrebovala koš, se je lahko zanesla na nejgov met s polrazdalje, sledil mu je tudi Brynton Lemar (20 točk), ki je brezhibno izvajal proste mete. S črte prostih metov je bila Olimpija v drugem polčasu odlična, zadeli so jih 15 in tekmo pripeljali do konca.

Kapetan Jaka Blažič je tudi s poškodovano roko (Mitrović se boji, da poškodba ni nedolžna) želel nazaj v igro. FOTO: Cedevita Olimpija

»Nekaj lovorik sem že osvojil v karieri in občutek je zdaj zelo podoben. Ko sem podpisal pogodbo v Ljubljani, smo si želeli napolniti dvorano. Zame je največja zmaga, da imamo takšno podporo, za to smo se borili celo sezono. Srečen sem, da smo v četrtfinalu, to vzdušje je bilo vredno lovorike,« je po zmagi sijal Mitrović. Še bolj zadovoljen je bil ob parketu predsednik Emil Tedeschi, ki je zaradi težkega leta v zasebnem življenju zmaje letos spremljal od daleč. Tokrat je v Stožicah le dočakal, kar je v Zagrebu pogrešal - publiko, ki diha z igralci in veliko zmago, skratka pravi košarkarski praznik. Po tekmi se je zahvalil vsakemu članu strokovnega štaba posebej, nato pa še nekaj minut užival v vzdušju na parketu.

Joan Beringer je z dobro predstavo poskrbel, da ogledniki iz lige NBA nanj ne bodo pozabili. FOTO: Cedevita Olimpija

Sezona še ni končana, zmaji zdaj vedo, da lahko premagajo vsakogar. Že v torek jih čaka nov turški izziv, ob 18. uri bodo v Istanbulu gostovali pri Bahčešehirju, najboljšem moštvu skupine A po rednem delu, s slovitimi imeni (Furkan Korkmaz, …) v svojih vrstah. Ne glede na razplet bo evropska sezona 2025 ostala zapisana kot zelo dobra. Ljubljana je bila vsaj za nekaj ur torkovega večera znova košarkarsko mesto.