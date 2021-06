Longley po Jordanovi košarici stopil v bran Krauseju

Nekdanji soigralec Marka Miliča

Dokumentarni film Zadnji ples, ki se vrti okoli kariere legendarnega, je dobro leto po izidu vseh epizod poskrbel že za številne odzive. Toda avstralski košarkar, ki je bil član zadnje šampionske zasedbe Chicago Bulls, se je oglasil šele zdaj, potem ko v filmu ni dobil besede in ga Jordan praktično ni omenil. Zato morda tudi ni presenetljivo, da je nekdanji center stopil v bran kritiziranemu direktorju kluba. Prav slednjega se je še posebej ostro lotil Jordan, ki ga je v Zadnjem plesu označil za glavnega krivca za razpad šampionskega moštva. To je pod taktirkoosvojilo kar šest naslovov v dveh etapah (1991–1993 in 1996–1998).»Ja, bil sem zmeden,« je v dokumentarnem filmu o avstralski košarki z naslovom Imported dejal Longley. »To sem bolj razumel kot njegov (Krausejev, op. a.) odnos s trenerjem Philom kot to, če imajo igralci v sebi še kakšno dobro leto. Jerry je bil do mene pošten. V podpis mi je ponudil dve pogodbi. Moja druga je bila v Chicagu, s Phoenixom pa je bil dogovorjen za kasnejšo menjavo. Mislim, da me je skupaj s Philom prepoznal kot nekoga, ki je dober v svojem poslu, to pa v tistem trenutku ni veljalo za vse. Do mene je bil pošten. Tako da v bistvu ne bom skočil na ta vlak kritiziranja Jerryja. Bil sem zmeden in razočaran, toda le nadaljeval sem s svojim delom.«Ko je v sezoni 1997/98 postalo jasno, da se Jackson ne glede na njen razplet poslavlja, je njegovo moštvo z Jordanom še zadnjič osvojilo naslov z zmago nad ekipo Utah Jazz.»Nisem se želel vpletati v to, kdo je kaj rekel, kdo je kaj naredil in vse ostalo, kar se je dogajalo. Vedel sem, da moje besede in tisto, za kar mi je mar, ne bo zares vplivalo na načrt. Zato je bila najboljša stvar, ki sem jo lahko naredil, da sem se osredotočil na stvari, ki jih lahko nadziram, to pa je bilo pokrivanje Karla Malona in zadevanje metov s polrazdalje. Okoli tega se je zame vrtelo vse,« je dodal Longley.Danes 52-letni upokojeni košarkar, ki po rodu prihaja iz Melbourna, se je v NBA po osvojitvi zadnjega naslova s Chicagom zadržal le še tri leta. Bike je po šampionski sezoni zamenjal za Phoenix, kjer je bil tudi soigralec, kariero pa je sklenil leta 2001 v vrstah ekipe New York Knicks. V vlogi pomočnika je v zadnjih letih sodeloval tudi z avstralsko reprezentanco.