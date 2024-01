Luka Dončić in soborci so jih na domačem parketu dobili po zobeh

V nadaljevanju preberite:

Ko se moštva približujejo vrhuncu tekmovalne sezone in končnici prvenstva, običajno opravijo interno bilanco, kje vse so zapravila priložnosti za še boljšo uvrstitev. Ko bodo košarkarji Dallasa prišli do letošnje prelomnice v ligi NBA, se bodo nedvomno spomnili dveh porazov z Memphisom. Tekmeca s komaj 25. izkupičkom v prvenstvu med 30 klubi so oktobra in decembra ugnali na njegovem parketu, a zdaj še drugič v petih tednih izgubili v domači dvorani, tokrat s 103:120.

Luka Dončić in soborci nimajo logičnega pojasnila za zadnje razočaranje. Dvoboj so pričakali v dobrem ritmu, po zmagi nad Minnesoto, vodilno v zahodni konferenci, so lovili četrti zaporedni uspeh, za nameček pa so gostje nastopili močno oslabljeni zaradi poškodb.»Takšen je naš ritem v zadnjih mesecih. Proti najboljšim ekipam igramo dobro, proti slabšim izgubljamo osredotočenost,« je priznal drugi Dallasov zvezdnik Kyrie Irving. Kaj vse se je zalomilo njegovemu moštvu?