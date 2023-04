Luka Dončić in soigralci čakajo na tekmece na Japonskem

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo danes dobila tekmece v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Japonskem in Filipinih ter v Indoneziji. Slovenija bo igro kroglic v Quezon Cityju ob 14. uri pričakala v drugem bobnu, skupaj s Francijo, Srbijo in Litvo.

Že pred žrebom je znano, da bo Slovenija, ki računa, da bo prišel v jato tudi zvezdnik lige NBA Luka Dončić, prvi del turnirja igrala na otoku Okinava, saj jo je Japonska izbrala po komercialnem ključu oziroma pravilih Mednarodne košarkarske zveze. Filipini so izbrali ZDA, Indonezija pa Kanado.

Možne tekmice Slovenije iz četrtega bobna so Kanada, Venezuela, Črna gora in Portoriko, iz šestega Kitajska, Latvija, Mehika in Gruzija, iz osmega pa Libanon, Egipt, Južni Sudan in Zelenortski otoki. Slovenija, evropska prvakinja leta 2017, bo letos četrtič nastopila na SP. V Španiji 2014 je osvojila sedmo, v Turčiji 2010 osmo, na Japonskem 2006 pa deveto mesto.