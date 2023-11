Luka Dončić je nemočno gledal, kako pod košema pometa Domantas Sabonis

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Potem ko so v sezono krenili z izkupičkom 8-2, jim zdaj ne gre po načrtih. Tokrat so jih v domači dvorani s 129:113 premagali tekmeci iz Sacramenta, ki so prišli do šeste zaporedne zmage. Luka Dončić je v dresu Dallasa zbral 25 točk.

V dvorani American Airlines Center je blestel Domantas Sabonis z 32 točkami in s 13 skoki, De'Aaron Fox pa je za zmago kraljev v Teksasu dodal 30 točk.

»Dominiral je na parketu,« je o Sabonisu po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd: »Na njem smo podvajali obrambo, pa so ga še vseeno našli. Moramo biti boljši.«

Keegan Murray je zbral 17 točk, vseh pet igralcev začetne peterke pri kraljih pa je tekmo končalo z dvoštevilčnim izkupičkom.

Prvi strelec gostiteljev, ki so v zadnji četrtini povsem ugasnili, je bil Dončić, ki je v 32 minutah 25 točkam dodal deset skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge.

Košarkarji Dallasa, ki so večer pred tem izgubili proti Milwaukeeju, so tokrat v zadnji četrtini na koš metali le 21-odstotno in v tem delu igre zgrešili vseh devet metov za tri točke.

Domantas Sabonis je bil nerešljiva uganka za Teksašane. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports Via Reuters Con

Kyrie Irving je vseh svojih 23 točk dosegel v prvih treh četrtinah, preden je v četrti zgrešil svoja le dva meta, ko so Teksašani pri zaostanku za 21 točk 5,5 minute pred koncem izpraznili klop.

»Naš trud in energija nista bila na dostojni ravni. Kljub napornemu urniku ni opravičila,« je dejal Kidd: »Gre za to, da bi morali vsak večer opravljati svoje delo. Tega preprosto nismo naredili.«

Dallas zdaj v sredo čaka gostovanje pri Los Angeles Lakers, v petek pa še pri Clippers.

Izgubil je tudi prvak Denver. Oslabljeni Cleveland bil presenetljivo boljšis 121:109.

Nikola Jokić je imel težave z osebnimi napakami in je tekmo končal s spremljanjem s klopi.

Darius Garland je bil prvi strelec Clevelanda s 26 točkami, novinec Craig Porter ml. pa je dosegel rekord kariere z 21 točkami in pomagal konjenikom do tretje zaporedne zmage kljub odsotnosti zvezdnikov Donovana Mitchella in Carisa LeVerta.

»Ko sem vstopil v igro, sem se zavedal, da imamo veliko fantov poškodovanih, zato sem vedel, da moram stopiti na plin, dati več od sebe. Ko igraš proti Denverju - lanskemu prvaku - moraš priti pripravljen in to smo danes storili,« je dejal Porter.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Jokić, ki nosi veliko breme s soigralcem Jamalom Murrayjem, ki še vedno ne igra zaradi nategnjene stegenske mišice, je končal tekmo pri 18 točkah, desetih skokih in sedmih podajah.

Zdajšnji MVP lige NBA Joel Embiid pa je potreboval le tri četrtine, da je dosegel 32 točk ob 12 skokih in devetih podajah, s čimer je Philadelphia v gosteh premagala Brooklyn s 121:99.

Tyrese Maxey je k zmagi dodal 25 točk in deset podaj, Embiid pa je na klopi presedel celotno zadnjo četrtino.

Odmevalo je tudi v Torontu, kjer so gostitelji vodili s kar 40 točkami prednosti na poti do zmage nad Detroito s 142:113. Obenem so dosegli tudi rekord kluba s 44 podajami.