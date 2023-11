Luka Dončić se s hitrejšo igro izogiba tudi udarcem in modricam

V nadaljevanju preberite:

V prejšnji sezoni so košarkarji Washingtona zasedli šele 24. mesto v celotni ligi NBA, a so prekosili Dallas tako na domačem parketu kot v gosteh. Teksašani so jih zato ob novem soočenju vzeli zelo resno, še posebej, ker jih je dan poprej izučil poraz v New Orleansu z 21 točkami razlike. To velja tudi za Luko Dončića. Odkupil se je za slabo predstavo v Louisiani, s soigralci pa nadomestil odsotnost Kyrieja Irvinga.

Ob kolektivni učinkovitosti se Dallasu niti ni poznalo, da je nastopil brez svojega drugega zvezdnika, ki mu je trener Jason Kidd namenil prost večer, zakaj? Če je bila teksaška zasedba v prejšnji sezoni šele 28. v ligi NBA po številu posesti žoge, kje jo najdemo zdaj? Kakšne so koristi hitrejše igre za Dončića? Kolikokrat v sezoni so košarkarji Dallasa zadeli vsaj 15 trojk? Kdo je najnatančnejši v moštvu? Katera velika ovira je pred slovenskim asom?