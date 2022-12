Luka Dončić je povezovalna nit doma in po vseh celinah

V nadaljevanju preberite:

Bilo je že bolje, a velikokrat tudi precej slabše. Tako bi lahko povzeli košarkarsko leto 2022. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je ob prednovoletnem snidenju z novinarji raje pogledal v prihodnost, generalni sekretar Rašo Nesterović malo nazaj in malo v leto 2023, v katerem slovenske košarkarje čaka svetovno prvenstvo, košarkarice pa eurobasket na domačih tleh.

Erjavec se je pred kratkim vrnil iz Dallasa, kaj je počel tam? Bo Luka Dončić odslej potreboval varovanje? Kje se bo moška reprezentanca pred mundialom pomerila s Španijo in ZDA? Kaj pravi Nesterović o zamenjavi selektorja Aleksandra Sekulića in odločitvi, da bodo košarkarji v skupinskem delu SP igrali v Okinavi? Koliko bo Slovenijo stalo EP za košarkarice in kakšno korist bo imela od njega?