Luka Dončić na pot do obljubljene dežele s šampionskim adutom

Košarkarji Dallasa so uradno začeli priprave na novo sezono lige NBA. Pred igralci Jasona Kidda je slab mesec za uigravanje in pripravljalne tekme, Luka Dončić bo zaradi udarca v mečno mišico počitek še podaljšal, a nanj v Dallasu računajo predvsem aprila, maja, morda junija, ko bo na sporedu finale. Na poti do obljubljene dežele bo Dončiću pomagala trojica zanimivih okrepitev, največ pozornosti je usmerjene v štirikratnega prvaka lige Klaya Thompsona, ki v Teksas prinaša šampionske izkušnje.

»Ko govorimo o Klayu, je treba biti previden s primerjavami, šel bo v zgodovino kot eden najboljših strelcev vseh časov,« je Kidd polaskal 34-letnemu Thompsonu, a ni pretiraval. Steph Curry je glavni junak dinastije Golden State Warriors, v minulih 13 sezonah pa je bil prav Klay tisti, ki je dodal zmagovalne kamenčke v mozaik Bojevnikov za štiri osvojene šampionske prstane. A dinastije v moderni NBA težko zdržijo, tudi za zelo razsipnega lastnika moštva iz San Francisca Joa Lacoba so bile stotine milijonov luksuznega davka vsako leto preveč in Thompson na mizo ni dobil ponudbe, ki bi ga v zalivu zadržala do konca kariere.

»Za mano je neverjetno poglavje, a včasih je treba obrniti nov list in začeti znova,« je ob podpisu triletne pogodbe z Dallasom povedal Thompson, ob uradni predstavitvi je bil nekoliko bolj zgovoren. »Ko sem gledal pot Dallasa do finala, kjer so se dobro borili z Bostonom, sem spet postal lačen zmag. Želim si tega, želim se potegovati za prstan,« Thompson ne skriva, kaj ga je pripeljalo v Teksas.