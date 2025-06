Legendarni Magic poslal Dončiću jasno opozorilo

Odkar je Luka Dončić zapustil Dallas in se preselil v Los Angeles, se je nanj usmerilo veliko oči – eden najglasnejših komentatorjev med Američani je Magic Johnson, legenda franšize Los Angeles Lakers, ki je osvojila kar pet šampionskih prstanov (1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Johnson je v zadnjih dneh neposredno sporočil Dončiću: v Los Angelesu veljajo drugačna pravila kot v Dallasu!

»To moraš vedeti sam, če si superzvezdnik«

V intervjuju za ESPN-ovo oddajo First Take je Johnson dejal, da Luka ne igra več v Dallasu in da se v Los Angelesu od superzvezdnikov pričakuje nekaj več – ne samo talent, ampak tudi disciplina, voditeljstvo in fizična pripravljenost. »To ni Dallas,« je poudaril Johnson. »Tukaj smo imeli Kobeja, Shaqa, LeBrona – vodili so nas. In to tukaj danes manjka. Ni treba, da ti rečemo, da moraš biti v formi. To moraš vedeti sam, če si superzvezdnik.«

Za Johnsona talent ni več zadosten kriterij. Kot je dejal, je Los Angeles okolje, kjer se merilo uspeha meri z naslovi. »Pričakujemo, da nas naši zvezdniki vodijo do lovorike,« je dodal. »Če želiš nositi zlato in doživeti slavo, moraš prinesti prstan. Brez izgovorov.« Dončić je sicer v svoji karieri že pokazal izjemne individualne predstave, toda Johnson ga zdaj postavlja pred izziv – postati več kot samo spektakularen igralec, postati šampionski vodja.

Earvin Magic Johnson na eni od prireditev v aprilu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Posebno pozornost je Johnson namenil fizični pripravljenosti. Čeprav Dončić velja za enega najspretnejših organizatorjev igre v ligi, so se v preteklosti večkrat pojavili pomisleki o njegovi kondiciji in teži. »Ne moreš čakati, da ti nekdo pove, da moraš biti v formi. To mora biti osnovna stvar,« je ponovil Johnson. Poudaril je tudi, da bo moral Dončić pokazati, da je sposoben vplivati na soigralce, tako kot so to nekoč počeli veliki imena franšize.

»Luka mora sam stopiti v to vlogo«

Johnson je omenil tudi LeBrona Jamesa kot ključnega mentorja v tem procesu. Čeprav je LeBron proti koncu svoje kariere, ima še vedno velik vpliv znotraj garderobe in bo ključnega pomena pri oblikovanju novega vodstva ekipe, pravi. Vendar, kot opozarja Johnson, nihče ne bo držal Dončića za roko. »Luka mora sam stopiti v to vlogo,« je zaključil.

Johnsonove besede niso le kritika – so tudi izziv. Izziv, ki sporoča, da če želi Dončić resnično postati naslednji obraz franšize, kot so to bili njegovi predhodniki, bo moral preseči vse dosedanje predstave. V Los Angelesu se zvezde ne merijo le v točkah, temveč v prstanih. Zdaj je na Luki, da pokaže, ali je res pripravljen prevzeti to odgovornost.