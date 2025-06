Po dveh mesecih LeBron James znova na parketu

Ameriški košarkarski superzvezdnik LeBron James je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe kolena opravil prvo vadbo. Štiridesetletni soigralec slovenskega asa Luke Dončića pri Los Angeles Lakers ni razkril svojih načrtov za prihodnost, a bržkone bo del severnoameriške lige NBA tudi v sezoni 2025/26.

»Nisem še tam, kjer bi želel biti, a začetek je dober. Prekleto, kako dober občutek,« je po prvem treningu po dvomesečni rehabilitaciji prek družbenih omrežij sporočil James, sicer najboljši strelec v zgodovini NBA ter štirikratni zmagovalec najmočnejše košarkarske lige na svetu. V letih 2012 in 2013 je prstan osvojil v dresu Miamija, v letu 2016 Clevelanda, v leta 2020 pa v majici zasedbe iz mesta angelov.

Štirikratni najbolj koristen igralec (MVP) rednega dela sezone in tudi končnice lige NBA ter nosilec treh zlatih odličij z olimpijskih iger v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Parizu 2024 (v Atenah 2004 je osvojil bronasto kolajno; opomba STA) ima do nedelje čas, da sprejme 52,2 milijona dolarjev oziroma 44,95 milijona evrov težko pogodbo od slovite kalifornijske zasedbe za sezono 2025/26. V tem primeru bi bila že to njegova 23. sezona v ligi NBA.

James si je poškodoval koleno v prvem krogu končnice lige NBA proti Minnesoti Timberwolves po trku po trku z Dontejem DiVincenzom. Jezerniki so proti volkovom v zmagah izgubili z 1:4.