Luka Dončić ne popušča: kljub zvitemu gležnju padel tudi LeBron James

Slovenski košarkar Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks v domači dvorani prikazal novo blestečo predstavo, s katero je na realna tla postavil prvega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa in njegove Los Angeles Lakers, zmagovalce Las Vegasa. Dončić je tekmo končal s 33 točkami, 17 podajami in šestimi skoki ter pomagal Dallasu do zmage s 127:125.

Dončić ni želel z igrišča kljub težavam

To je bila za 24-letnega Slovenca že osma zaporedna tekma v prvenstvu NBA, na kateri je dosegel vsaj 30 točk. Jezerniki so igrali prvo tekmo, odkar so v soboto osvojili prvi medsezonski turnir lige NBA v Las Vegasu.

Luka Dončić po eni od uspešnih akcij. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Tekma je bila ves čas razburljiva, ekipi sta se kar osemkrat izmenjali v vodstvu, jezerniki so sicer z izjemno tretjo četrtino nadoknadili 15 točk zaostanka in si v zadnji priigrali štiri točke naskoka. Vendar pa se je pri Dallasu, kjer je še vedno manjkal drugi strelec Kyrie Irving, izkazal tudi Dante Exum, ki je zablestel v zadnji četrtini in zgolj v tem delu igre dosegel 17 točk, vključno s tremi trojkami. Skupno je končal pri 26 točkah, Tim Hardaway ml. pa jih je s klopi v podporo Dončiću dodal 32.

»Ker vem, kako tesno igrajo obrambo nad Luko, sem moral tudi sam poskusiti dati pečat igri,« je dejal Hardaway ml., ki je zaradi težav s hrbtom izpustil tri od prejšnjih petih tekem. Prvi strelec gostov iz Kalifornije je bil Anthony Davis s 37 točkami, James jih je zbral 33. Dončić je ostal v igri, čeprav si je med tekmo zvil gleženj ter v fizičnem dvoboju tekmecev zahodne konference utrpel tudi krvavo ustnico.

»Ni 'šans', na takšni tekmi pa že ne bom šel z igrišča,« je po tekmi odločno zatrjeval slovenski zvezdnik: »Ko igraš proti najboljšim, želiš do konca ostati na igrišču.« »To je bila res izjemna zmaga celotne ekipe. Imamo tako veliko dobrih fantov, vsak je k zmagi dodal svoj delež, vsak je igral zavzeto,« je dodal Dončić.

Naslednja tekma v petek zjutraj

Košarkarji Dallasa bodo sprejeli naslednji izziv v petek ob 2.30 po slovenskem času, ko se bodo v svoji dvorani pomerili s košarkarji Minnesote.