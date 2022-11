Luka Dončić ne popušča: nov strelski šov Ljubljančana

Ponoči so igrali več tekem v severnoameriški košarkarski ligi NBA, aktivna sta bila tudi slovenska legionarja onstran Atlantika. Nov šov navijačem je pripravil Luka Dončić, ki je imel nov strelski šov v majici Dallasa. Teksašani so v svoji dvorani premagali Toronto z izidom 111:110, Luka Dončić pa je nanizal 35 točk (za dve 7:9, trojke 3:6, prosti meti 12:14), 8 skokov, 6 asistenc, 3 ukradene žoge in eno blokado v 36 minutah igre.

Zmaga Dallasa ni bila ogrožena

Spencer Dinwiddie je dodal 21 točk, Christian Wood 13, Dorian Finney-Smith pa 11. Zmaga Dallasa ni bila ogrožena kljub najtesnejšemu izidu tekme, Toronto je bil najbližje prav s trojko v zadnji sekundi. Dallas je torej vknjižil novo zmago po strelskih vajah 23-letnega Ljubljančana.

Chicago, katerega član je Goran Dragić, je izgubil z Bostonom z izidom 119:123. Goran Dragić je zbral 5 točk (za dve 1:5, trojke 1:4), en skok, 2 asistenci in eno blokado v 19 minutah igre, 36-letni Ljubljančan tokrat ni bil tako natančen kot v prejšnji tekmi. Pri Bostonu je bil najučinkovitejši Jason Tatun, ki je prispeval 36 točk, pri Chicagu pa odlični DeMar DeRozan s 46 točkami.

Luka Dončić med podajo soigralcu. FOTO: Tim Heitman/Usa Today Sports