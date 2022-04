Luka Dončić ni več odličen košarkar (pod)povprečne ekipe

V nadaljevanju preberite:

Zvezdniki lige NBA v javnih nastopih vedno poudarjajo, da jih zanimajo le moštveni uspehi, a nimajo prav nič proti, če mimogrede osvojijo kakšno individualno lovoriko. Obe poglavji sta običajno povezani in tudi Luka Dončić se je moral v prejšnjih treh sezonah soočati z očitki, da je odličen košarkar (pod)povprečne ekipe. Letos so Dallas Mavericks prišli do svojega najboljšega izkupička v zadnjih enajstih letih in si prvič po šampionskem pohodu 2010/11 prislužili prednost tekme več v domači dvorani v uvodnem krogu končnice. Toda možnosti slovenskega asa v izboru najboljšega igralca sezone se niso izboljšale.

Kdo so glavni letošnji favoriti in kaj najbolj tepe Dončića? Pri katerih prvinah je napredoval v primerjavi s prejšnjimi sezonami in pri katerih zaostaja za dosežki izpred dveh let?