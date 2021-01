Luka Dončić ob porazih niha od obupa do spodbudnih besed

Ayton : Dončić 7:1

Phoenixov center Deandre Ayton (z žogo) ima svojo računico v dvobojih z Dallasom. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Pri trojkah šele 158. v ligi NBA

Košarkarji Dallasa se ne morejo iztrgati iz krize. Trudje zaman, njegova zasedba je konec tedna klonila še dvakrat in po osmem porazu v zadnjih desetih nastopih zdrsnila na 13. mesto v zahodni konferenci lige NBA.Ljubljančan se je najprej izkazal s 25 točkami, 6 skoki in 7 asistencami v dvoboju z Utahom (101:120), nato pa z 29 točkami (18 v tretji četrtini), 8 skoki in 7 asistencami proti Phoenixu (105:111). Njegovo razpoloženje se je vendarle popravilo. »Tokrat smo igrali veliko bolje kot ob dveh porazih z Utahom, ko je bilo videti, da se požvižgamo na vse,« je dejal.Po petih zaporednih porazih Dallasa, treh v domači dvorani, je seveda treba vzeti njegove besede kot spodbudo soigralcem, za pravo zadovoljstvo še ni prišel čas. Ne nazadnje je Phoenix nastopil brez svojega najnevarnejšega strelca Devina Bookerja (pri Dallasu je počival), prvi center moštvapa je že v prvem polčasu tožil nad poškodbo rame, a nekako zdržal do konca tekme ter zbral 18 točk in 17 skokov. Veteran med organizatorji igre, ki bo maja praznoval 36. rojstni dan, je bil prvo ime zasedbe iz Arizone z 29 točkami (16 v zadnji četrtini) in 12 asistencami.Ameriški mediji so v zadnjih letih napihnili Dončićevo rivalstvo z Aytonom. Slednji je bil namreč prvi izbranec nabora NBA 2018, medtem ko se je moral slovenski as zadovoljiti s tretjim mestom. S statističnega vidika je bil doslej precej učinkovitejši Ljubljančan, prav tako pa je bil Dallas v prejšnjih dveh sezonah uspešnejši od Phoenixa.V novem prvenstvu so se moštvene karte nekoliko obrnile, saj so Sonca doslej zbrala dve zmagi več in napovedala boj za prvo uvrstitev v končnico po letu 2010, Ayton pa lahko hkrati reče, da je njegova ekipa vlekla daljše konce v medsebojnih soočenjih z Dallasom. Moštvi sta se v njunem obdobju udarili desetkrat in Dončić se je veselil le treh zmag, medtem ko je Bahamec nastopil na osmih tekmah in klonil le enkrat.Dončić je z dosedanjim povprečjem 27,4 točke sedmi strelec sezone, tik pred njim sta slovitaiz Golden stata (27,7) iniz Milwaukeeja (27,8), povsem na vrhu pa staiz Washingtona (34,7) iniz Brooklyna s 30,5. Mladi Dallasov zvezdnik je ob tem drugi najboljši podajalec (9,4) prvenstva zaiz Brooklyna (11,1) in 16. skakalec (9,2), a bi marsikatero številko z veseljem zamenjal za kakšno dodatno zmago teksaškega moštva.Ameriški analitiki občudujejo njegovo sposobnost prilaganja na nenehno menjavanje obrambnih spremljevalcev, bodisi nizkih bodisi visokih, in vztrajajo, da je najboljša opcija pri napadalnih akcijah Dallasa, a poudarjajo, da bi moral glede na svoj igralni slog nujno izboljšati izkoristek pri metih za tri točke. Z dosedanjo (ne)natančnostjo 29,4 odstotka je namreč šele 158. v ligi NBA in lajša delo nasprotnim moštvom. Njegova krivulja pod ameriškimi obroči je celo negativna: v krstni sezoni je trojke metal 32,7-odstotno, lani 31,6-odstotno.