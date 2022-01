Luka Dončić praznih rok in z otrdelim vratom

V nadaljevanju preberite:

V soočenju med najbolj vročima zasedbama v ligi NBA so košarkarji Phoenixa potrdili, da ni pomembno, kako dvoboj začneš, temveč kako ga končaš, in da niso kar tako najuspešnejši v obeh konferencah. Čeprav so zaostajali v večjem delu tekme, so še tretjič v sezoni, tokrat s 109:101, ugnali Dallas, ki je lovil 11. zmago v zadnjih 12 nastopih. Luka Dončić in moštveni kolegi so pred domačimi gledalci vodili z 82:74 po treh četrtinah, zadnjo pa so izgubili z 19:35. Kaj se je Ljubljančanu dogajalo le 24 ur po vrhunski predstavi? Za koliko je z 41 točkami zaostal za najboljšimi sodobniki in asi iz zgodovine?