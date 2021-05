Luka Dončić razkril razlog za težave, gre za »heksenšus«

Do sedaj v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers nič ni moglo zaustavitiv dresu teličkov. Na tretji tekmi dvoboja je dosegel zanj rekordnih 44 točk. Zdaj pa ga je vodstvo Dallasa zaradi bolečin v predelu vratu dalo na seznam vprašljivih za nedeljsko četrto tekmo, poroča STA.Dončić je že na tretji tekmi dvoboja, ki so jo Clippers dobili s 118:108 in zaostanek zmanjšali na 1:2 v zmagah, ob polčasu prejel zdravniško posredovanje rame, a je sam pozneje povedal, da rama ni težava. Dončić je prvič začutil bolečine v predelu vratu okoli polčasa. Nato se mu je bolečina preselila nižje dol po roki, zato je imel prevezana ramo in vrat, ko je prejel masažo.»Čudno je,« je dejal Dončić: »Ne vem, kako bi to opisal, gre za 'heksenšus', ne vem, kako to imenujete tu. Potrebujem malo masaže, malo počitka, in upam, da bom spet dober.« Kljub bolečinam je Dončić v drugem polčasu dosegel 18 točk, deset v zadnji četrtini, in tekmo končal še s po devetimi skoki in podajami. Na seznamu poškodovanih pri Dallasu je(poškodba ahilove tetive), ki še ni zaigral v končnici, vprašljiv je še vedno(poškodba ahilove tetive).