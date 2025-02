Luka Dončić s potezo večera, zdaj si mora odpočiti glavo (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Los Angelesa doživel prvi poraz, Utah Jazz se je oddolžil Los Angeles Lakersom in jih premagal s 131:119, Ljubljančan, ki si je za božič v dresu Dallas Mavericks natrgal mečno mišico, je preventivno izpustil zadnjo četrtino, na parketu prebil 23 minut, zadel tri trojke in dosegel 16 točk.

Lakersi so pokazali težave v obrambi. »Naša obramba ni bila povezana. Nismo prevzemali tekmecev. Kadar nimaš najboljšega strelskega večera, moraš to nadoknaditi v obrambi, vendar nismo bili pravi,« je povedal branilec Austin Reeves, ki je bil udeležen v potezo večera. Dončić mu je med prodorom proti raketi brez pogleda podal žogo izza hrbta nazaj, on pa zadel trojko. »Luka je neverjeten podajalec, lahko naredi katero koli podajo v košarki. Vesel sem, da je šla žoga skozi obroč.«

Dončić je storil pet osebnih napak, tudi zato ga trener JJ Redick ni dal v igro v zadnji četrtini. Hkrati ga ni želel preobremeniti, da se ne bi ponovila poškodba. Naslednjo tekmo bodo Jezerniki odigrali 19. februarja doma proti Charlotte Hornets. Zdaj namreč sledi All-Star vikend. »Prišel je premor in moramo se odpočiti. Pri meni gre bolj kot kaj drugega za mentalni počitek. Toda moram tudi delati. Veselim se prostih dni, a hkrati komaj čakam, da pride nova tekma,« je dejal Dončić, za katerim je zares burnih 10 dni po najbolj šokantni zamenjavi v ligi NBA.

Lakersi so pogrešali Doriana Finney-Smitha in Gaba Vincenta in so brez pomembnih rezervistov imeli premalo energije. Izkoristili so samo 17 od 30 prostih metov, Dončić le enega od petih. Dalton Knecht je na prvi tekmi po prihodu iz Charlotta dosegel 10 točk. Bronny James pa je z devetimi postavil osebni rekord.

»Nismo imeli moči, nismo se pogovarjali. Niti v enem trenutku nismo bili zraven,« je dejal trener JJ Redick: »Če tekmecem pustiš, da so samozavestni, se zgodi to.«

Lauri Markkanen je bil igralec tekme z 32 točkami, LeBron James jih je dosegel 18 za Lakers, še eno več Rui Hachimura.

Izidi:

Boston Celtics – San Antonio Spurs 116:103

Orlando Magic – Charlotte Hornets 102:86

Washington Wizards – Indiana Pacers 130:134 podaljšek

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 100:96

New York Knicks – Atlanta Hawks 149:148 podaljšek

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 108:131

Chicago Bulls – Detroit Pistons 110:128

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 101:103

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 111:119

Oklahoma City Thunder – Miami Heat 115:101

Houston Rockets – Phoenix Suns 119:111

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 132:121

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 131:119

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 111:107

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 128:114

Luka Dončić se je zabaval na parketu. FOTO: Alex Goodlett/AFP