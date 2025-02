Genij v mestu zvezd, kjer so zmagovali slovenski fantje

V nadaljevanju preberite:

Slovenskemu košarkarskemu zvedzniku se je zgodilo nekaj najboljšega, kar se je nespornemu virtuozu in svetovno najbolj prepoznavnemu slovenskemu športniku lahko zgodilo. Izbral ga je velikan Los Angeles Lakers, ob keltih iz Bostona največji in najslavnejši klub v ligi, pa tudi najbolj glamurozen, z dodatkom blišča, ki še kako sodi v športno kulturo Američanov.

Los Angeles Lakers so v košarki v svetovnih razmerah blizu slavi, vplivu in moči, kakršne ima v nogometu Real Madrid. Dallas je vendarle zgolj povprečen španski klub, ki se mu tu in tam kaj posreči. In še takrat, ko se mu, se mora prav vse poklopiti do zadnje podrobnosti. Lansko leto se mu tudi ob fantastičnih presežkih Luke Dončića v najpomembnejšem trenutku ni.

Selitev v sončno Kalifornijo zanj pomeni odrešitev in je sporočilna: prišel je v mesto, kjer častijo in priznavajo le zmagovalce.