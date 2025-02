Dončić dobil pomoč: Jezerniki vendarle pripeljali centra

Po neuspelem zdravniške pregledu Marka Williamsa so Los Angeles Lakers našli novo rešitev pod obročema – k ekipi se kot prost igralec pridružuje ukrajinski center Aleks Len, ki bo moči združil s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem in LeBronom Jamesom.

Klub je potrdil prihod 31-letnega, 213 cm visokega košarkarja, ki je bil pred nekaj dnevi odpustili iz Washingtona in se je znašel na trgu prostih igralcev.

Spodleteli prestop Williamsa odprl vrata Lenu

Jezerniki so prejšnji teden sklenili dogovor s Charlottom za prihod Williamsa, vendar je prestop padel v vodo, saj center ni uspešno prestal zdravniškega pregleda. Klub se je zaradi tega pritožil, a najverjetneje ne bo uspešen in do menjave ne bo prišlo.

Klub iz mesta angelov je moral poiskati drugo rešitev in se obrnil na Lena, ki je bil po odhodu iz Washingtona že v resnih pogovorih z Indiano, a je nato izbral ponudbo Jezernikov.

Len se podaja v 12. sezono v ligi NBA, pri čemer bodo zlato-vijoličasti njegova šesta ekipa. V ligi je do zdaj nosil drese Phoenixa, Atlante, Sacramenta, Toronta in Washingtona.

Kariero je začel kot peti izbor nabora leta 2013, ko ga je izbral Phoenix, pri katerem je preživel prvih pet sezon. Sledile so selitve v Atlanto, Toronto in Sacramento, kamor se je po kratki epizodi pri edini kanadski ekipi v ligi vrnil in tam preživel zadnja tri leta in pol. Pred nekaj dnevi je bil vključen v tristransko menjavo, po kateri se je znašel pri Washingtonu, kjer so ga nemudoma odpustili.

Jezerniki po odhodu Davisa nujno potrebovali novega centra

Po odhodu Anthonyja Davisa v Dallas, kjer je postal del menjave, ki je Dončića pripeljala v Los Angeles, so Jezerniki potrebovali visokega igralca, ki bi zaigral ob svojih dveh superzvezdnikih.

Čeprav Len ni profil igralca, ki bi nadomestil Davisa v celoti, bo v rotaciji trenerja JJ Redicka dobil priložnost, da doprinese svoj delež, predvsem v obrambi in skokih.

V 680 tekmah NBA kariere ima Len povprečje 6,7 točke in 5,3 skoka na tekmo, v zadnjih treh sezonah pa je začel le pet tekem. Letos je v Sacramentu v povprečju beležil 1,4 točke in 1,8 skoka na tekmo, a pri Lakersih upajo, da lahko v njihovi postavitvi znova najde svojo vlogo.

Jezerniki so trenutno v odlični formi, saj so zmagali šest tekem zapored in se s tem povzpeli na četrto mesto Zahodne konference.