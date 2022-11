Luka Dončić se ne ustavlja, tudi Utahu nasul preko 30 točk

S drugo zaporedno zmago v domači dvorani in s sedmo zaporedno tekmo z najmanj 30 točkami Luke Dončića so košarkarji Dallasa prvič v sezoni presegli 50 odstotni izkupiček. Četrto zmago, 103:100, so dosegli proti v uvodnem delu sezone odličnemu Utahu, ki je prišel v Teksas z s tretjim najboljšim razmerjem zmag in porazov v ligi NBA – 6:2. Dallas je bil z izkupičkom 3:3 na devetemu mestu.

Najboljši strelec Utaha na tekmi Jordan Clarkson (22) je v zadnji sekundi zgrešil trojko za podaljšek.

Kot je že v navadi, so bile vse oči uprte v slovenskega čudežnega dečka Luko Dončića, ki je že v prvih šestih tekmah sezone uprizoril šov, kakršnega je pred njim le še Michael Jordan: prvi po legendarnemu Chicagovem »letalcu« je nanizal šest tekem s po 30 točk ali več. Dončićev strelski učinek je bil res impresiven, saj je sezono odprl s 35 točkami, nadaljeval pa z 32., 37., 41., 31. in 44. V povprečju je dosegel 36,7 točke in povrhu zabelil svoj štart v sezono kot prvi košarkar, ki je v prvih šestih tekmah dosegel vsaj 200 točk ter po 50 skokov in asistenc. Skupno je bila njegova bilanca do današnje tekme 230 toč, 57 skokov in 52 asistenc.

Utah zapravil 15 točk prednosti

Ljubljančan je zelo izenačen dvoboj, v katerem so Teksašani v tretji četrtini zaostajali še za 15 točk, potem ko so gostje izpeljali delni 14:0 (od 50:49 do 64:49), končal s 33 točkami (met 12:20, 2:6 za tri), 11 podajah in petih skokih. V zgodovini sta uvodnih sedem tekem sezone začela s 30+ točkami le še Wilt Chamberlain (1962/63, 23 tekem in 1959/60, 8) ter Jack Twyman (1959/60, 7).

Dallas je prvič prišel v vodstvo s 86:84 in ga ni več izpustil iz rok. Pri domačih je dvomestno število točk dosegel še Spencer Dinwiddie (20), prvi strelec Utahu v tej sezoni Lauri Markkanen pa je dosegel najmanj točk v sezoni (14).

Veteran v ligi NBA Goran Dragić je dal mini lekcijo tekmecem iz Charlottea. FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports

Navduševal tudi Goran Dragić

Sijajen večer je imel tudi Goran Dragić, ki je bil s 16 točkami drugi strelec Chicaga v prepričljivi zmagi proti moštvu Charlotte s 106:88. Dragić je v le 15 minutah dodal še po tri podaje in skoke. Iz igre je metal 6:9, za tri 2:4.