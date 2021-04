Luka Dončić še tretjič letos košarkar tedna v zahodni konferenci

Tri zmage Dallasa z odličnim individualnim učinkom soše tretjič v sezoni prinesle priznanje za najboljšega košarkarja tedna v zahodni konferenci lige NBA. Slovenski zvezdnik je po mnenju večine prevladoval v obdobju med 19. in 25. aprilom, med katerim je njegovo moštvo dvakrat ugnalo lanske prvake LA Lakers in enkrat Detroit, v vzhodni konferenci pa je bil najbolj prepričljiviz Washingtona, ki je ob štirih zmagal dosegal 31,3 točke, 5,8 skoka in 3 asistence.Dončić se je minuli teden izkazal s povprečjem 26 točk, 9 skokov, 10 asistenc in 1,7 ukradene žoge na tekmo. Najpomembnejše pa je seveda, da se je Dallas povzpel na šesto mesto med zahodnimi ekipami, torej na izhodišče, ki mu obeta neposredno uvrstitev v letošnjo končnico. Moštva med 7. in 10. mestom čakajo dodatne kvalifikacije.Ljubljančan je bil v tej sezoni izbran za košarkarja tedna tudi med 4. in 10. januarjem ter med 29. marcem in 3. aprilom, kar je v tem času uspelo leiz Denverja iniz Milwaukeeja. Če bo do konca prvenstva še enkrat prevzel tedenski primat, bo izenačil Dallasov klubski rekord, ki ga je v sezoni 2009/10 dosegel legendarni