Luka Dončić tokrat nekaznovano metal mimo obroča

V nadaljevanju preberite:

Po veliki zmagi nad branilcem šampionskega naslova Denverjem so mnogi ameriški analitiki napovedali, da bo košarkarjem Dallasa dala krila v pričakovanju končnice lige NBA. Na pravi razcvet bodo morali še malo počakati. Teksašani so resda v gosteh ugnali s 113:107 San Antonio, ki s 25 zmagami manj zaseda zadnje mesto v zahodni konferenci, vendar s prikazano igro niso navdušili. To velja predvsem za Luko Dončića.

Ljubljančan je bil izjemno nenatančen že med ogrevanjem, začetek tekme pa mu ni prinesel izboljšanja. Kolikokrat v sezoni je dosegel manj točk in kako daleč moramo pogledati v preteklost, da najdemo njegovo predstavo s slabšo bero pri metih? Tudi sicer ni na strelskem vrhuncu, saj je v zadnjih štirih nastopih metal opazno slabše kot prej. Kako je Dončić ocenil svojo predstavo in kako jo je videl prvi Dallasov strelec Kyrie Irving?