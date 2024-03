Dallas brez Luke Dončića le trd tekmec

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli poraz proti Oklahomi s 119:127. Slovenski as Luka Dončić je manjkal zaradi poškodbe stegenske mišice, Dallas pa veliko informacij o tem za zdaj ni razkril. Je pa trener Jason Kidd pred tekmo ameriškim medijem, kot povzema spletna stran lige NBA, na kratko dejal, da je bil pregled z magnetno resonanco »čist«. To pomeni, da Dončić ne bo dlje časa odsoten, a se bodo iz tekme v tekmo odločali, kdaj bo 25-letni Ljubljančan vnovič stopil na parket.

Dončić se je poškodoval ob zadnji zmagi proti Golden Statu in parket zapustil po polovici zadnje četrtine. Tokrat je ostal v Dallasu (38-29), medtem ko se je njegovo moštvo odpravilo na zahtevno gostovanje k Oklahomi (46-20).

Varovanci Jasona Kidda nikoli niso zaostajali za več kot 11 točk, vseskozi pa so dihali za ovratnik zasedbi z najboljšim razmerjem zmag in porazov v zahodni konferenci.

Magnetna resonnca je razkrila, da je Luka Dončić »čist«, je potrdil trener Jason Kidd. FOTO: Jerome Miron Usa Today Sports Via Reuters Con

Vseeno so bili tudi z razpoloženim Kyriejem Irvingom (36 točk, 12 podaj met iz igre 12/18) za korak ali dva prekratki. Tim Hardaway ml. je dodal 23 točk, Daniel Gafford pa je 19 točkam dodal 15 skokov, a ostal brez rekorda po zaporednih zadetih metih iz igre. Ostal je pri 33, medtem ko rekorder ostaja Wilt Chamberlain s 35 iz leta 1967.

Pri domačih je 31 točk dosegel Shai Gilgeous-Alexander, eden od najresnejših kandidatov za najkoristnejšega igralca lige NBA. Jalen Williams je dodal 27 točk.

Dallas naslednja tekma čaka v nedeljo ob 20.30 po slovenskem času, ko bo v svoji dvorani gostil prvaka lige NBA Denver (46-20) z Nikolo Jokićem na čelu.

Na preostalih tekmah Bjeoston (52-1) dosegel četrto zaporedno zmago in s 127:112 premagal Phoenix (38-28). Jaylen Brown je za Boston, ki še vedno pogreša Kristapsa Porzingisa, dosegel 37 točk, Jayson Tatum pa 26. Devin Booker in Kevin Durant sta skupaj dosegla 43 točk, tri več je prispeval prvi.

Phoenix je na lestvici zahoda tik pred Dallasom na sedmem mestu in se z New Orleansom (39-26), Sacramentom (38-27) ter Dallasom krčevito bori za neposredno uvrstitev v končnico, kamor vodi prvih šest mest.

To si bo bržčas zagotovilo moštvo Los Angeles Clippers (42-23), ki je s 126:111 premagalo Chicago (32-35). Paul George in Kawhi Leonard sta z 28 oz. s 27 točkami postavila temelje za zmago moštva iz mesta angelov.

Nedkanji zvezdnik Dallasa Jalen Brunson je imel imeniten strelski večer proti Portlandu. FOTO: Vincent Carchietta/Usa Today Sports Via Reuters Con

V zanimivem obračunu vzhodne konference je Milwaukee (43-24) po zaslugi odlične zadnje četrtine doma s 114:105 premagal Philadelphio (36-30). Giannis Antetokounmpo je dosegel 32 točk in pobral še 11 skokov.

Tyrese Maxey je za 76ers dosegel 30 točk ob odsotnosti Joela Embiida. Po pisanju Sports Illustrated se bo Embiid sicer na parket po poškodbi kolena vrnil še pred koncem rednega dela.

Najboljši točkovni izkupiček dneva je pripadel Jalenu Brunsonu, ki je ob zmagi New Yorka (39-27) proti Portlandu (19-47) s 105:93 dosegel 45 točk. Houston (31-35) je premagal Washington (11-55) s 135:119, Jalen Green pa je zbral 37 točk.