Luka Dončić blesti v rekordnem slogu, vendar lahko igra še bolje

Dosežki Luke Dončića v ligi NBA so tako izjemni in stanovitni, da imajo včasih primesi absurdnega. Ob zadnji zmagi košarkarjev Dallasa nad Chicagom s 127:92 se je izkazal s 27 točkami z metom iz igre 9:23 (za tri 6:15), 14 asistencami in 12 skoki v 34 minutah, toda v njegovo predstavo se je vmešal ščepec razočaranja. Slovenski zvezdnik namreč ni dosegel sedmega zaporednega »nadstandardnega« trojnega dvojčka z več kot 30 doseženimi točkami, zadovoljiti se je moral z »navadnim«.

Dallas je ob izenačenju svoje tretje najvišje zmage v sezoni ubral drugačno pot kot v prejšnjih devetih nastopih, kakšno? Trener Jason Kidd je kmalu začel pospešeno razmišljati o tem, kako dolgo naj še vztraja z Dončićem na parketu. Kako se je odločil? V celotni ligi NBA ima samo en košarkar večjo minutažo kot Dončić, kdo? Kako Ljubljančan ocenjuje svoje letošnje nastope? Koliko znaša njegov sezonski osebni rekord pri trojnih dvojčkih?