Luka Dončić vse bolj uživa na svoji zabavi pod obroči

Po dveh porazih v Phoenixu ob začetku polfinalnega dvoboja zahodne konference lige NBA je Dallasov trener Jason Kidd malone prosil svoje košarkarje, naj se še kdo pridruži zabavi Luke Dončića. En sam mož, naj bo še tako dober, pač ne more kaj prida uživati, če je osamljen na plesišču. Ob selitvi serije v Teksas pa se je veselica razživela. Domače moštvo je dvakrat ugnalo prvega nosilca končnice, nazadnje s 111:101, in izenačilo rezultat spopada do štirih zmag na 2:2.

Pot do drugega uspeha je imela dva ključna dejavnika, katera? Zakaj so neredki začudeni pogledali Marka Cubana, ko je februraja podpisal novo pogodbo z Dorianom Finney-Smithom? Kaj mu je uspelo ob 11. obletnici rekorda Jasona Terryja?