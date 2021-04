Luka Dončić za konec niza porazov za las ob trojni dvojček

Anthony Davis se bo vrnil v Dallasu



Miami letel v drugem polčasu

Tyler Herro (levo) in Goran Dragić sta San Antoniovega branilca DeMara DeRozana omejila le pri 15 točkah, Miami pa je dosegel že trretjo zmago v nizu. FOTO: Scott Wachter/Usa Today Sports

Izidi NBA

Uspešen večer sta imela sla zvezdnika v NBAin. Prvi je za las izpustil trojni dvojček (30 točk, 10 skokov in 9 podaj ) pri Dallasovi zmagi s 127:117 proti Detroitu, drugi je bil točkovno manj učinkovit (devet točk), a so Floridčani v San Antonio prišli do tretje zaporedne zmage – 107:87.Ljubljančan je že 17 tekmah brez trojnega dvojčka, a nasmeh po tekmi vseeno izginil. Dallas je končali niz štirih zaporednih porazov v American Airlines Centru, najslabše moštvo v vzhodni konferenci Detroit pa je bil tekmec po meri.Pri Dallasu bodo zdaj dve zaporedni tekmi gostili prvaka LA Lakers. Pri gostih naj bi se po več kot dveh mesecih vrnil, ki si je poškodoval ahilovo tetivo. 20. marca so ostali še brezin brez najboljšega dvojca v NBA močno padli na lestvici. James naj bi se vrnil na začetku maja.Miami je v San Antoniu pot do tretje zaporedne zmage tlakoval v drugem polčasu oziroma v zadnji četrtini, ki se je razpletla s 30:15.je bil najboljši strelec tekme s 23 točkami.je zadel pet trojk,pa je zbral 9 točk v 19 minutah.San Antonio je na začetku drugega polčasa celo prišel do prednosti z 62:55, potem pa se je . Miami razletel po igrišču neustavljivo jurišal proti zmagi. V začetku preobrata je Dragić zadel trojko,pa je nanizal pet zaporednih točk, sredi zadnje četrtine pa je naravnal merilne naprave še Herro in zadel kar štiri trojke.127:117 (30 – met izi igre 22:10, za tri 11:4, prosti meti 10:6, 10 skokov in 9 podaj v 33 minutah, Brunson 20, Porzingis 19 in 7 skokov, Hardaway 15 , Richardson 12, Finney Smith 11, Cauley Stein 8, Powell in Redick po 6).87:107 (DeRozan 15, White 13; Adebayo 23 in 8 skokov, Herro 22, Butler 18 in 11 podaj, Robinson 10,9 – met iz igre 8:3, za tri 4:2, prosti meti 2:1, 5 skokov in 2 podaji v 19 minutah, Nunn 9, Dedmon 6, Ariza, Okpala in Vincent po 3, Achiuwa 1).121:105122:116113:116118:114114:103137:12789:112117:105105:106 (Vlatko Čančar ni igral za Denver).128:125