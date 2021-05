Luka Dončić zadeval tudi trojke, prvi cilj je na dosegu rok

Izidi, NBA –

Košarkarji Dallasa so po zmagi proti New Orleans s 125:107 le še korak oddaljeni od neposredne uvrstitve v končnico. Na zadnjih dveh tekmah rednega dela sezone potrebujejo ali eno zmago ali poraz LA Lakers, pa ne bodo slabši kot šesti na zahodu.je po slabši tekmi znova blestel s 33 točkami.V ekipo Dallasa se je po sedmih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe vrnil tudi, ki je k domači zmagi dodal 19 točk.»O tem sem govoril. Več od fantov, kot da igrajo po najboljših močeh, ne zahtevam. Naredili smo še en korak naprej proti cilju,« je po tekmi dejal trener teličkov, čigar varovanci zdaj potrebujejo še eno zmago na zadnjih dveh tekmah proti že odpisanima ekipama Torontu in Minnesoti.Dallas je na petem mestu izenačen s Portlandom, vendar so Trail Blazers boljši v medsebojnem dvoboju. Portland je s 105:98 tokrat premagal vodilno ekipo zahodne konference Utah.»Lagal bi vam, če bi rekel, da fantje ne spremljamo dogajanja okoli sebe. Že pred tekmo smo vedeli, da moramo pozabiti spodrsljaj proti Memphisu in danes zmagati,« je dejalmlajši, ki je k zmagi prispeval 27 točk.Dončić je po enem slabših večerov v NBA proti Memphisu tokrat spet navduševal. Kar 33 točkam je dodal še po osem skokov in podaj.»Če hočeš osvojiti prvenstvo, potem moraš premagati vse ekipe,« je odvrnil Dončić na vprašanje, ali se mu zdi pomembno, na katerem mestu, petem ali šestem, redni del konča Dallas.»Še dobro se spomnim, ko smo bili daleč od 'top 6', neposredne uvrstitve v končnico, zdaj pa se odločno borimo zanjo. Vesel sem, da smo tu,« je dodal 22-letni Slovenec za Dallas Morning News.Dallas zdaj čaka še zadnja domača tekma rednega dela sezone – v petek bo gostil Toronto.Dallas : New Orleans 125:107 (33 – met iz igre 12:24 iz igre, za tri 7:15, prosti meti 2:2, 8 skokov in 8 podaj v 31 minutah, Hardaway 27, Porzingis 19, Powell 12, Finney Smith 9, Kleber, Cauley Stein in Brunson po 5, Richardson in Green po 3, Marjanović in Hinton po 2; Hayes in Bledsoe po 15).Atlanta : Washington 120:116Brooklyn : San Antonio 128:116Cleveland : Boston 102:94Utah: Portland 98:105LA Lakers : Houston 124:122