Luka prinese nenormalno dodano vrednost, a vsega ne zmore sam

V nadaljevanju preberite:

Iztekajoče se leto za reprezentančno košarko ni bilo leto presežkov. Vtis je ob koncu leta popravila ženska reprezentanca, optimizem zbujata dve kolajni z evropskih prvenstev v mlajših reprezentančnih selekcijah. Največ pa k oceni opravljenega dela prinesejo rezultati moške članske reprezentance, ki je nadaljevala z zdrsom v evropsko povprečje. Pretresov in polemik ni manjkalo, potrditev vozovnice za EP pa pomeni, da bo reprezentanca kritikam navkljub tudi v prihodnje nadaljevala po začrtani poti.

Misel na olimpijski Pariz se je končala z neprepričljivo igro in porazom na kvalifikacijskem turnirju v Pireju. Ko v reprezentančno jato pride Luka Dončić, je zmaga vedno možna, a po 100 tekmah preutrujeni in močno načeti zvezdnik sam ni zmogel nadomestiti pomanjkanja višine, izkušenj, hitrosti in tudi kakovosti v izbrani vrsti. Rezultat v Pireju je pričakovan, nekonkurenčnost Slovenije pa skrb zbujajoča.

Za svetlo prihodnost bodo potrebne tudi »žrtve«, zaključuje prvi mož košarkarske zveze: »Če fantje z Luko na čelu jasno povejo, da si želijo kolajne, bi bil neumen, če bi jim oporekal. A trenutno za Slovenijo kolajna ni realna, želim si, da gremo na evropsko prvenstvo neobremenjeni z rezultatom in prikažemo predvsem dobro igro.« Košarkarskega talenta je v Sloveniji dovolj, reprezentanca do 20 let je letos osvojila naslov evropskega podprvaka, na EP do 18 let je Slovenija osvojila bron.