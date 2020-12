Luka se ni pretegnil, a je dosegel 20 točk

Slovenski košarkar Luka Dončić je z Dallasom v Teksasu odigral pripravljalno tekmo lige NBA proti Minnesoti. Gostje so bili po podaljšku boljši s 129:127, Dončić pa je v 27 minutah dosegel 20 točk, pet skokov, sedem podaj in izgubil tudi štiri žoge.



Dallas je igral že tretjo pripravljalno tekmo pred štartom v sezono, ki se bo zanj začela v Phoenixu, 23. t. m.. Na božični večer pa bodo Dončić in co. gostje LeBron Jamesa in LA Lakers.

