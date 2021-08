Marc Cuban je pripravil 207 milijonov dolarjev za Luko Dončića

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić naj bi kratkem podpisal novo pogodbo z ameriško ekipo Dallas Mavericks. Po poročanju novinarja spletne platforme Substack Marca Steina mu bodo klubski šefi predstavili uradno ponudbo kar prihodnji teden v Sloveniji, po vrnitvi slovenske reprezentance z olimpijskih iger v Tokiu.



Stein, nekdanji novinar New York Timesa in mreže ESPN, je zapisal, da bodo lastnik franšize Marc Cuban, novopečeni svetovalec Dirk Nowitzki, glavni trener Jason Kidd, športni direktor Nico Harrison in njegov pomočnik Michael Finley obiskali Dončića in mu v podpis ponudili petletno pogodbo, ki mu bo prinesla 207 milijonov dolarjev. Nato bosta bosta Kidd in eden njegovih pomočnikov nadaljevala pot v Latvijo k latvijskemu centru Kristapsu Porzingisu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: