Marcusa Keena so se otresli, ne pa vseh težav

Toplo-hladni ritem košarkarjev Cedevite Olimpije se je nadaljeval tudi v 8. kolu lige ABA. Proti Mornarju so iztržili na videz gladko zmago z 79:59, vendar so po treh četrtinah imeli le dve točki prednosti (56:54). Večino dela so opravili v zadnjem delu dvoboja v Stožicah, ki so ga dobili s 23:5. Zdaj je pred moštvom nova uganka: kdo bo nadomestil odpisanega Marcusa Keena?