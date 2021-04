Miami in Goran Dragić igraje proti zadnjemu Houstonu

Izidi NBA

Slovenski košarkarse je z Miamijem veselil druge zmage v nizu in 30. v sezoni NBA. S 113:91 je floridsko moštvo premagalo Houston, Ljubljančan pa se je izkazal z 19 točkami. Tudi Denverje prišel do zmage s 139:137. Zanjo je proti Memphis potreboval dva podaljška, Čančar pa je dosegel dve točki.Ob dveh točkah je Čančar prispeval še tri skoke, na parketu pa je prebil 10:33 minute. Najboljši posameznik dvoboja je bil srbski center, ki se je ustavil pri 47 točkah, 15 skokih in osmih podaja iz igre pa je zadel 20 od 31 metov. Pri gostih je 36 točk ob 12 asistencah dosegelDenver je slabe štiri minute pred koncem rednega dela zaostajal za 12 točk (102:114), se vrnil v dvoboj, podaljšek pa je izsilil prav Jokić z dvema zadetima prostima metoma 20 sekund pred koncem. Drugi podaljšek je nato s trojko 13 sekund pred koncem izsilil, v drugem dodatku pa je trojko za 137:134 zadel Jokić, Denverjeva obramba pa je nato naslednji napad ubranila in se veselila 37. zmage v sezoni.Miami je na vzhodu prišel do 30. zmage, druge v nizu. Tokrat so bili kljub številnim odsotnostim prepričljivo boljši od Houstona, ki z ekipo Minnesota ostaja na dnu razpredelnice v ligi NBA. Štiriintridesetletni Dragić je ob zmagi prispeval 19 točk, dodal pa je še šest skokov in pet podaj v dobrih 28 minutah na parketu. Najbolj učinkovit je bil pri vročicis 30 točkami.Najodmevnejšo prdestavo je uprizoril, ki je ob zmagi Golden State proti Philadelphii s 107:96 dosegel kar 49 točk.113:91 (Nunn 30, Dragić 19 – met iz igre 10:7, za tri 4:3, prosti meti 2:2, 6 skokov in 5 podaj v 28 minutah, Robinson 19, Iguodala 16, Dedmon 12, Achiuwa 8, Ariza 6, Okpala 3, Butler, Adebayo in Herro niso igrali; Wood in Porter po 18, Wall 14, Olynyk in Tate po 10, Brooks 8, Martin 6, Wilson 4, Jeffries 3).109:10596:10794:109127:128 – po podaljšku119:107139:137 – po dveh podaljških(Čančar – met iz igre 2:1, za tri 1:0, 3 skoki v 11 minutah)97:111