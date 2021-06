Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa ni bil kos Atlanti

Atlanta je v finalu vzhodnega dela lige NBA doma visoko premagala Milwaukee s 110:88 in izid v zmagah izenačila na 2:2. Peta tekma bo v noči na petek po slovenskem času v Milwaukeeju.



Lou Williams (21 točk, osem podaj), Srb Bogdan Bogdanović (20 točk, pet podaj, štiri ukradene žoge, trije skoki) in Kevin Huerter (sedem podaj, 15 točk) so nadoknadili izostanek poškodovanega zvezdnika domačih Traeja Younga.



Levo koleno pa si je med padcem v tretji četrtini in pri zaostanku z 52:62 poškodoval prvi mož Milwaukeeja, Grk Giannis Antetokounmpo. Dvakratni najkoristnejši igralec lige je pred predčasnim odhodom s parketa dal 14 točk, osem skokov in imel tri podaje.



Jrue Holiday je vodil napad gostov z 19 točkami, Khris Middleton je dodal 16 točk, preostali v ekipi gostov pa niso prišli do dvomestnega števila košev.

