Milwaukee po šestih porazih le našel žrtev

Damian Lillard je dosegel 34 točk, ko so košarkarji Milwaukee Bucks v ligi NBA prekinili niz šestih zaporednih porazov. Obenem so dosegli svojo prvo domačo zmago v sezoni in Utah Jazz ugnali s 123:100.

Lillard je zadel štiri trojke in iz igre metal 12:22 na poti do svoje tretje zaporedne tekme s 30 točkami.

Giannis Antetokounmpo je dodal 31 točk in 16 skokov, medtem ko je Bobby Portis dosegel 19 točk s klopi, ko je Milwaukee dosegel nujno potrebno zmago po klavrnem začetku sezone.

Prvaki lige NBA iz leta 2021 so tekmo začeli z eno zmago na sedmih tekmah, dosežkom, s katerim so bili pri repu vzhodne konference.

Videti je bilo, da je Utah pripravljen zaostriti težave Milwaukeeja, potem ko so v dvorani Fiserv Foruma v Milwaukeeju ob polčasu vodili z 61:7.

Toda Bucks so končno dobili potreben zagon in z boljšo predstavo v tretji četrtini, ko so Jazz nadigrali z 31:16, pridobili prednost, ki se je izkazala za nepremostljivo. Domačim navijačem so končno dali razlog za navijanje.

»Občutek je odličen,« je dejal Lillard: »Če začnete tako slabo, hitro začnete rahlo zganjati paniko in vas začenja skrbeti.«

»Nocoj smo na parket stopili s pravo miselnostjo. Zadeli smo nekaj trojk, vztrajali smo pri naši igri, delili žogo in končno ujeli korak. To moramo znati uporabiti kot zagon za naprej,« je bil zadovoljen Lillard.

Julius Randle je bil med šestimi košarkarji z dvomestnim številom doseženih točk najučinkovitejši pri Minnesoti. FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports Via Reuters Con

Šest igralcev z dvomestnim številom točk

Na drugih tekmah so košarkarji Minnesota Timberwolves v gosteh premagali Chicago Bulls s 135:119, medtem ko so se San Antonio Spurs izkazali za premočne za Portland Trail Blazers in zmagali s 118:105.

V Chicagu je Anthony Edwards poskrbel za zmago volkov, ko je dosegel 33 točk, vključno s petimi trojkami,z osmimi skoki in s šestimi podajami.

Chicago je dolgo prevladoval in vodil od začetka prve četrtine do sredine četrte. Toda Minnesota je v zadnji tretjini izbruhnila in tekmo obrnila na glavo, potem ko je bila boljša od Chicaga s 45:24.

Šest igralcev Timberwolves je vpisalo dvomestno število točk, Julius Randle je dosegel 22 točk, Rudy Gobert pa 21.

Francoski reprezentant Gobert je pozdravil Edwardsov odločilni prispevek. »Vsako leto je njegovo igranje boljše in zdaj je prišlo leto, ko se mi zdi, da res lahko vidi, kaj se dogaja na parketu,« je dejal Gobert.

»Odpiram mu prostor ali pa se odprem sam in dosežem koš,« je še menil.

Med strelci Chicaga je bil najboljši Nikola Vučević s 25 točkami, Coby White jih je dodal 24.

V San Antoniu je osem igralcev Spurs doseglo dvomestno število točk pri zmagi nad Portlandom.

San Antonio je ponovno stopil na parket brez legendarnega glavnega trenerja Gregga Popovicha, ki je prejšnji konec tedna zbolel ter je odsoten za nedoločen čas zaradi še neimenovanih zdravstvenih težav.