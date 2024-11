Načeti orkester Dallasa je odvisen od sola prve violine

V nadaljevanju preberite:

Prva dva tedna sezone v Dallasu sta minila po napovedih trenerja Jasona Kidda, po delni prenovi moštva so nihanja v igri neizogibna, a zaenkrat niso razlog za skrb. Po prepričljivi zmagi nad Chicagom s 119:99 so Teksašani pri petih zmagah in treh porazih, glavnino zaslug si lahko pripiše Luka Dončić, ki je po pričakovanjih že na uvodu med najboljšimi posamezniki lige. Dallas bo niz petih domačih tekem zaključil v noči na soboto, razpoloženi Phoenix bo pokazal trenutni doseg domačinov.

Košarkarji Dallasa nadaljujejo, kjer so minulo sezono končali. O talentu teksaške zasedbe ne dvomi nihče, po osmih tekmah pa strokovno vodstvo še nima pravega odgovora, kako ga najbolje izkoristiti. »Nenavadno medli smo na domačih tekmah, ne vem, zakaj se nam to dogaja, a tako ne bo šlo,« je po porazu proti prehitri Indiani, ki ji Dallas s težkimi nogami zaradi zmage nad Orlandom večer prej ni mogel slediti, opozarjal Kidd.

Dončić je opozorilo vzel resno in proti Chicagu od prve minute pritisnil na plin, igro je vodil z do milimetra natančno odmerjenimi podajami pod koš, po katerih je Daniel Gafford z obrambo pometal kot najstnik na vrtčevskem igrišču. Ob polčasu je Dallas že lahko vpisal peto zmago sezone na svoj račun, v tretji je Dončić opravil še lažji strelski trening in s 27 točkami ter 13 asistencami poskrbel, da Chicago ni prišel niti blizu. »To je bila ena od tistih zmag, ki smo jih res potrebovali, upam da bo šlo zdaj lažje,« je odleglo Kyrieju Irvingu, ki je zadel prvih šest metov na tekmi, nato se je prelevil v asistenta.