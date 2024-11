Embiid suspendiran zaradi incidenta z novinarjem

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je kaznovalo centra Philadelphia 76ers Joela Embiida z začasno izključitvijo, poroča ameriška mreža ESPN. Najkoristnejši igralec lige NBA leta 2023 ter član zlate olimpijske reprezentance ZDA iz Pariza naslednje tri tekme ne bo smel igrati, potem ko je s komolcem odrinil novinarja.

Košarkar Philadelphie bo tri naslednje tekme v ligi NBA ostal tudi brez plačila. Embiid se je zapletel v incident po sobotnem porazu proti Memphis Grizzlies. Po oceni sodelavca mreže ESPN Bobbyja Marksa bo Embiid zaradi izključitve izgubil 993 256 evrov plače.

Embiid je sunil kolumnista Philadelphia Inquirerja Marcusa Hayesa. Zvezdnik se je obregnil kritično kolumno, v kateri je Hayes omenjal Embiidovega sina in pokojnega brata, oba po imenu Arthur, medtem ko je podvomil o Embiidovi profesionalnosti in trudu, da ostane v formi.

»Vzajemno spoštovanje je bistvenega pomena za odnos med igralci in mediji v ligi NBA,« je v izjavi sporočil Joe Dumars, izvršni podpredsednik lige za košarkarske operacije. »Čeprav razumemo, da je bil Joel užaljen zaradi osebne narave novinarjeve kolumne, morajo odnosi ostati na profesionalni ravni na obeh straneh in nikoli ne smejo prerasti v fizični spor.«

Embiid ne bo del ekipe na naslednjih treh tekmah Sixers, in sicer v sredo proti LA Clippers, v petek proti Los Angeles Lakers in nedeljo proti Charlotte Hornets. Pod obroče naj bi se vrnil naslednji torek v Philadelphii proti New York Knicks.

V Kamerunu rojeni košarkar sicer po operaciji levega kolena še ni zaigral v novi sezoni, brez zvezdnika je Philadelphia na šestih tekmah vpisala kar pet porazov.