Indiana šokirala tudi favorizirano Oklahomo

Košarkarji Indiane Pacers so poskrbeli za novo presenečenje. V uvodni tekmi finala lige NBA so v gosteh s 111:110 strli odpor favoriziranih igralcev moštva Oklahoma City Thunder.

Največ zaslug za nov uspeh Indiane je imel Tyrese Haliburton, ki je za pičle 0,3 sekunde prehitel zvok sirene in zadel odločilni koš za goste ter jim priigral osupljivo zmago. To je bilo tudi edino vodstvo za Indiano, ki je še 9:42 pred koncem zaostajala za 15 točk.

»Prepričan sem v svoje sposobnosti in resnično sem verjel, da lahko zadenem koš,« je o zmagovitem mestu povedal Haliburton, ki je sicer dosegel 14 točk in 10 skokov. »Smo res vzdržljiva ekipa. Odlično smo jih odpravili s tem, da smo jih ves čas spremljali. Ko zaostajaš za 15 točk, lahko zganjaš preplah ali pa razmišljaš o tem, kako bi zmanjšal razliko na 10 točk ali pet. Preprosto smo vztrajali. Bili smo dobri v obrambi, soigralci pa so imeli veliko zaupanja vame, da bom zadel ključni met.«

Z zaključnim nizom 14:2 si je Indiana priborila prednost pred drugo tekmo, ki bo v noči na ponedeljek prav tako v Oklahomi. »Iz tega se moramo nekaj naučiti. Očitno lahko veliko stvari popravimo. Vse zasluge gredo tokrat njim, prišli so in dobili to tekmo,« je dejal domači trener Mark Daigneault. »Imeli so že veliko takšnih tekem, ki so se zdele neverjetne, a preprosto igrajo z velikim duhom in vztrajajo.«

Shai Gilgeous-Alexander ni mogel preprečiti bolečega poraza Oklahome. FOTO: William Purnell/AFP

Že peti veliki preobrat Indiane v letošnji končnici

To je bil že peti preobrat Indiane po 15 točkah zaostanka ali več v letošnji končnici. Še nobena ekipa se po letu 1998 ni tolikokrat pobrala iz brezna po takšnem zaostanku. »Vodili so za 15 točk, mi pa smo si rekli, da moramo še naprej delati na tem,« je gostujoči trener Rick Carlisle razkril ključ do uspeha. «Imamo veliko izkušenj s tovrstnimi tekmami in naši fantje imajo res dober občutek za to, kaj je najpomembneje pri tem, da si ustvarimo priložnost. Imeli smo tudi srečo.«

Največ točk za Indiano je dosegel Pascal Siakam (19 točk), Obi Toppin jih je s klopi dodal 17, Myles Turner je zbral 15 točk, Haliburton in Andrew Nembhard pa po 14. »To je bila ekipna zmaga,« je poudaril Haliburton.

Dramatična končnica tekme je obudila spomine na prvo tekmo finala vzhodne konference, na kateri je Haliburton popeljal Indiano do podaljška, v katerem je Indiana šokirala New York Knicks. Tyrese je v letošnji končnici zadel že štiri takšne odločilne mete.

Indiana lovi svoj prvi naslov prvaka lige NBA v 58-letni zgodovini kluba, medtem ko Oklahoma, ki je leta 1979 osvojila lovoriko kot franšiza z imenom Supersonics s sedežem v Seattlu, ni posegla po vrhu, odkar se je leta 2008 preselila v Oklahoma City.

»Vemo, da nas čaka še veliko dela. Igrati moramo veliko bolje,« se zaveda Carlisle. Indiana je imela kar 24 izgubljenih žog, a je tekmecem dovolila, da so iz tega iztržili le 11 točk. Najboljši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši strelec na tekmi, saj je dosegel kar 38 točk. »To ni raketna znanost. Moramo biti boljši,« ni bil zadovoljen zvezdnik domače ekipe, ki je sicer redni del sezone končala na vrhu z najboljšim izkupičkom.