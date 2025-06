Haliburton: Ni lepe sedme tekme, strupeno bo (ANKETA)

Finale lige NBA ne bi mogel biti bolj napet. O naslovu prvaka bo odločala sedma tekma med Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers. Slednja ni bila v vlogi favorita, vendar je izsilila sedmo tekmo. Nje zvezdnik Tyrese Haliburton pravi, da morajo Pacers ostati osredotočeni na Oklahoma City Thunder in se ne pustiti zmesti »strupu« zgodb, ki se pojavljajo okoli sedme tekme. Ta se bo začela v noči na ponedeljek ob 2.00 po našem času. Nastavite budilke, obeta se šov vseh šovov.

Pacers so v četrtek s presenetljivo visoko zmago prisilili Shaija Gilgeousa-Alexandra in Thunder v odločilno sedmo tekmo. Haliburton je navdihnil soigralce s 14 točkami, le dva dni po tem, ko se je v peti tekmi mučil zaradi poškodbe desne mečne mišice. Zdaj imajo Pacers priložnost, da osvojijo prvi naslov prvaka NBA za franšizo, ki je pred združitvijo ABA in NBA leta 1976 osvojila tri naslove v Ameriški košarkarski zvezi (ABA).

»Zgodbe, ki se pojavljajo, bodo kot strup,« je dejal Haliburton. »Govorjenje o tem, kaj bi to pomenilo za naše mesto in organizacijo, o zapuščini, o tem, kako dobro smo igrali in da je zdaj pritisk na njih (Thunder) ... pojavile se bodo zgodbe, ki jim ne smemo posvečati pozornosti. Osredotočiti se moramo na stvari, ki jih lahko nadzorujemo. Velik del teh tekem je odvisen od tega, kdo bo prvi začel s fizično igro, kdo bo bolje skrbel za žogo in kdo bo bolje skakal. To so pomembne stvari, na katere se moramo osredotočiti ... pripravljeni moramo biti na boj v sedmi tekmi.«

Haliburton in Shai Gilgeous-Alexander sta osrednja akterja finala. FOTO: Maddie Meyer/AFP

Nedeljski odločilni obračun v Oklahoma Cityju bo 20. sedma tekma v zgodovini finalov in prva po letu 2016, ko so Cleveland Cavaliers premagali Golden State Warriors na njihovem domačem parketu, s čimer so zaključili svoj preobrat po zaostanku 1:3 v seriji in osvojili naslov.

Cavaliersi pod vodstvom LeBrona Jamesa so bili prva gostujoča ekipa, ki je zmagala na sedmi tekmi finala po letu 1978. Domače ekipe imajo razmerje zmag in porazov 15:4 na sedmih tekmah za naslov prvaka, Haliburton pa se zaveda, da Pacers čaka izjemno zahtevna naloga, če želijo premagati Thunder, ki so v rednem delu sezone zbrali 68 zmag, na njihovem domačem igrišču.

»Ni česa takega, kot je lepa sedma tekma. Običajno so to grde bitke,« je dejal Haliburton. »Moramo iti tja in najti način. Ti fantje bodo igrali trdo. Doma zadevajo z višjim odstotkom. Njihovi navijači so neverjetni. To je razlog, zakaj počnemo to, kar počnemo,« je dodal. »To je vrhunec, najvišja točka našega športa.«