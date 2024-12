V prazničnem vzdušju je Olimpija Turkom poklonila preveč daril

Vsak zmagoviti niz se enkrat konča, ljubljanski navijači so si želeli, da bi trajal vsaj še nekaj dni in bi v zmagovitem duhu lahko dočakali božične praznike, a kljub prvemu porazu po več kot mesecu dni nad igro Cedevite Olimpije ne morejo biti preveč razočarani. Ljubljančani so se v Stožicah borili vseh 40 minut, a je bilo napak proti kvalitetnim in razigranim Turkom predvsem v prvi četrtini preveč za osmo zmago v evropskem pokalu.

Na parket domače dvorane je pritekla povsem drugačna Olimpija, kot smo jo v soboto spremljali proti Ciboni. Tekmo so začeli zelo motivirano in nagradili najbolj številčno in glasno publiko v tej sezoni z agresivno obrambo, žal pa tudi z nezbrano igro v napadu. »V prvi polovici, mogoče že v prvi četrtini smo storili vse naše glavne napake,« se je trener Zvezdan Mitrović zavedal, kje so zmaji izgubili zmago.

Preveč brezglavo so hiteli v protinapade in prehitro zaključevali akcije, gostje iz Ankare pa so potrpežljivo krožili z žogo okrog obrambe do zadnjih sekund napada, zadeli nekaj odprtih in nato še zelo težkih metov in sredi drugega dela ušli na 18 točk prednosti. Mitrović je s hitrimi menjavami iskal razpoloženo peterko in jo v zadnjih minutah prvega polčasa tudi našel, še enkrat več smo videli, kako hitro se prednost v moderni košarki lahko stopi.

Aleksej Nikolić je narekoval ritem igre v obrambi z agresivnim pokrivanjem že na polovici nasprotnika, a so Turki pogosto našli pravo rešitev in odprt met. FOTO: Cedevita Olimpija

Olimpija je iskala pot iz jame, ki jo je skopala sama. Trikrat so prišli povsem zraven, enkrat tudi povedli, za zasuk in zmago pa je zmanjkalo nekaj sreče in boljša dnevna forma Bryntona Lemarja. Tokrat prvemu ostrostrelcu Ljubljančanov v zadnjem obdobju ni šlo, tudi odprta trojka z osmih metrov za izenačenje 50 sekund pred koncem je bila konkretno prekratka in zadnja rešilna bilka je splavala po vodi.

Zmaji preveč razsipni

»Kljub boju skozi celo tekmo smo sprejeli nekaj napačnih odločitev, tekmec pa je to izkoristil in zasluženo zmagal. Ekipa je dala vse od sebe. Energija v drugi polovici je bila dobra, a v prvem polčasu nismo igrali tako, kot znamo. Izgubili smo ritem, začeli improvizirati, tekmec pa se je razigral in prišel do nekaj lahkih košev. Borili smo se vseh štirideset minut. Poskusili smo vse, naredili spremembe v obrambi, na koncu pa je zmagala boljša ekipa,« je Mitrović trezno ocenil predstavo varovancev, ki jim želje in požrtvovalnosti ne gre očitati.

Tekmo si je v živo ogledala tudi delegacija košarkarske zveze na čelu s predsednikom Matejem Erjavcem, selektorjem Aleksandrom Sekulićem in športnim direktorjem Sašo Dončićem. FOTO: Cedevita Olimpija

Številne tekme v zadnjem mesecu je Olimpija po napetih končnicah dobila, slej ko prej se je morala tehtnica prevesiti tudi na stran tekmecev. »V prvem polčasu nismo bili pravi. Na vsake toliko časa smo sicer ujeli ritem, a to ni bilo dovolj. Dovolili smo, da se je tekmec razigral, izkoristil nekaj odprtih metov. Zadevali so tudi, ko smo dobro odigrali v obrambi. Imeli so dober ritem. Nas je reševala agresivna obramba. Približali smo se in tudi povedli. Nato pa so sledili hitri napadi in prehitre odločitve,« je dodal Aleksej Nikolić.

Morda je Olimpiji tokrat res zmanjkalo nekaj potrpljenja, v polprotinapadih so se odločali za zahtevne mete, namesto da bi poskusili z uigrano akcijo na postavljeno obrambo. A je tudi res, da so prav z nebrzdanimi juriši tudi prišli nazaj v igro, zgolj metodična košarka ob občutni razliki v zadetkih trojkah (6 Olimpije proti 13 Turk Telekoma) za zmago ne bi bila dovolj. Tokrat se je poznala tudi premoč Turkov pod košem, Yoan Makoundou in Kyle Alexander sta bila preveč robustna tudi za tokrat nerazpoloženega Andrijo Stipanovića.

Občinstvo v Stožicah je glasno spodbujalo zmaje, že v prvem polčasu so bili večkrat na nogah. FOTO: Cedevita Olimpija

Poraz v 12. kolu je daleč od kritičnega, v izenačeni skupini B je varna le vodilna Valencia, za preostalih pet mest, ki vodijo v končnico, se bori še šest moštev. Olimpija je s sedmimi zmagami in petimi porazi še vedno v igri tudi za drugo mesto, ki vodi neposredno v četrtfinale, lahko pa tudi še ostane brez končnice, do konca rednega dela jih čaka še šest tekem.