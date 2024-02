Na začetku kvalifikacij brez Dončića in Dragića

Znani so reprezentanti za uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Aleksander Sekulić bo za dvoboja proti Ukrajini in Izraelu računal na 13 košarkarjev. Na seznamu ni prvega zvezdnika Luke Dončića in Zorana Dragića. Goran Dragić, kapetan reprezentance, ki je osvojila naslov evropskih prvakov, se je upokojil.

Slovenska moška članska reprezentanca bo pestro leto 2024 začela z dvema domačima tekmama v uvodnem ciklu kvalifikacij za eurobasket 2025. V koprski Bonifiki bo v četrtek, 22. februarja, gostila Ukrajino, tri dni kasneje pa še Izrael. Obe tekmi se bosta začeli ob 18. uri. »Z uvodnima kvalifikacijskima tekmama za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025 začenjamo letošnje izjemno zanimivo koledarsko leto. Kot sem že poudaril, je uvrstitev na eurobasket naša obveza. Z igralci in štabom se že kar nekaj časa nismo videli in verjamem, da vsi skupaj že nestrpno čakamo, da se zberemo in začnemo z nekajdnevnimi pripravami,« je povedal selektor Sekulić.

»Zavedamo se kaj tekmi proti Ukrajini in Izraelu že lahko prineseta. Tako kot vedno, časa ne bo veliko, in naša naloga bo, da se dobro pripravimo in uigramo. Štart v kvalifikacije bo izjemno pomemben, še posebej zaradi dejstva, da obe tekmi igramo pred domačimi navijači. Slednji so vedno bili pomemben del vsake reprezentančne zgodbe in želim si, da se tudi tokrat v koprski Bonifiki zberejo v velikem številu,« je poudaril selektor.

Košarkarji za kvalifikacije za EP Na reprezentančnem seznamu so: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Anwil Włocławek), Gregor Hrovat (JDA Dijon), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon), Bine Prepelič (Spirou basket Charleroi), Klemen Prepelič (Galatasaray), Žiga Samar (Alba Berlin), Leon Stergar (Krka), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Crvena zvezda).

Izbrana vrsta se bo na Obali zbrala prihajajočo nedeljo zvečer ter v ponedeljkovih dopoldanskih urah prvič trenirala v Areni Bonifika. Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer bodo igrale gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Poleg uvodnih februarskih tekem, se bodo kvalifikacije odvile še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo ekipa dvakrat gostovala, in sicer se bo 20. februarja 2025 pomerila z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

Evropsko prvenstvo v že 42. izvedbi bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limasol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.