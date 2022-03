Nabito poln Tivoli videl spektakularno zmago Ljubljančanov

V nabito polni dvorani Tivoli so videli navijači imenitno košarkarsko tekmo med Cedevito Olimpijo in beograjskim Partizanom (81:79). Slovensko-srbski dvoboj je pripadel gostiteljem na dramatičen in spektakularen način. To je bila tekma, v kateri so Srbi vseskozi vodili pod Rožnikom.

Partizan je v prvi četrtini vodil s 13:18, v drugi z 39:46, tretjo pa končal z vodstvom 61:67. Beograjčani so v zadnji četrtini že uživali prednost osmih točk 61:69, toda Ljubljančani so uprizorili zasuk s trojko Yogija Ferrella minuto in 13 sekund pred koncem, bilo je 79:77 za Olimpijo, Željko Obradović je vzel svojo zadnjo minuto odmora.

Tivoli kot v starih časih. FOTO: Cedevita Olimpija

Zaman, Srbi so imeli na voljo zadnji napad na tekmi, toda Ferrell je vzel žogo iz rok Alekse Avramovića v zadnji sekundi. Jaka Blažič je prispeval 25 točk, Zoran Dragić 14, Alen Omić (na fotografiji) 13.

Liga Aba, 24. kolo:

Igokea : Studentski centar 83:67

FMP : Borac 90:82

Cedevita Olimpija : Partizan 81:79 (22:23, 43:46, 61:67)

Mornar – Zadar (19.05)

Budućnost – Cibona (21.05)

Crvena zvezda – Krka (ponedeljek, 18)

Split – Mega (četrtek, 18)

