Navijači Partizana podrl rekord evrolige

Kljub temu, da je pozornost privržencev športa v Srbiji v tem trenutku povsem usmerjena v Berlin, kjer se bo članska košarkarska izbrana vrsta v nedeljo (18.00) v osmini finala evropskega prvenstva pomerila z Italijo, močno odmeva tudi novica iz košarkarskega kluba Partizan.

Beograjčani, ki jih vodi sloviti nekdanji selektor reprezentance in ikona kluba, Željko Obradović, so za tekme evrolige v sezoni 2022/23 že prodali več kot 10.000 paketov vstopnic za vse domače dvoboje, s čimer so podrli rekord izraelskega Maccabija iz Tel Aviva.

»Ko smo vsi kot eno, se lahko zgodijo tudi čudeži! Želel bi se zahvaliti vsem navijačem, ki so z nakupom sezonske vstopnice izkazali zaupanje v našo ekipo! Tu smo, da skupaj pišemo zgodovino,« se je na instagramu odzval predsednik kluba Ostoja Mijailović.

Partizan v dvorani Štark Arena čaka 17 domačih tekem, med katerimi bo tudi mestni derbi s Crveno zvezdo, ki bo tudi sama v slovitem objektu v Novem Beogradu gostila evroligaške preizkušnje v prihajajoči sezoni. Po letošnji izključitvi ruskih klubov, ki niso dokončali minule sezone, bo sezona 2022/23 v celoti minila brez ruskih ekip. Na srbska velikana bodo prežali štirje španski klubi (Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Valencia), po dva predstavnika bodo imeli Francozi (ASVEL, Monaco), Grki (Olympiakos, Panathinaikos), Italijani (Armani, Virtus), Nemci (ALBA, Bayern) in Turki (Anadolu Efes, Fenerbahče), po enega pa Izraelci (Maccabi Tel Aviv) in Litovci (Žalgiris).

Redni del 23. sezone (moderne) evrolige se bo začel 6. oktobra in bo trajal do 14. aprila, v izločilne boje se bo prebilo prvih osem ekip.