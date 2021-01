Nekdanji član Olimpije zapustil prvake, a zmaguje naprej

Danny Green se je v prejšnji sezoni veselil naslova prvakov kot član moštva Los Angeles Lakers, zdaj zmaguje v dresu Philadelphie 76ers. FOTO: Tim Nwachukwu/AFP

Košarkarji moštva Philadelphia 76ers so nanizali še peto zmago v tej sezoni lige NBA, potem ko so na svojem parketu s 127:112 premagali igralce kluba Charlotte Hornets. Z izkupičkom petih zmag in le enega poraza so varovanci trenerjana vrhu vzhodne konference; takšen izplen imajo po šestih tekmah sicer le še Phoenix Suns, ki vodijo na zahodu.Največ točk je k novemu uspehu Philadelphie prispeval Američan(24), le tri manj je dosegel njegov rojak, dvajsetici pa sta se približala še Kamerunec(19) in Američan(18)., nekdanji član Olimpije, ki se je v prejšnji sezoni še v dresu moštva Los Angeles Lakers veselil naslova prvakov, je k zmagi dodal trinajst točk.Toda Rivers kljub novemu prepričljivemu uspehu ni bil povsem zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Jezil se je predvsem zaradi velikega števila izgubljenih žog (21). »To je nevaren način igre, ki si jo bomo še enkrat ogledali in proučili v posnetku,« je zmajeval z glavo trener Philadelphie, s katerim se je strinjal tudi Green. »V obrambi moramo igrati bolje in ne smemo več izgubljati žog. To sta dve stvari, na kateri se bomo morali osredotočiti v prihodnje. Če pa bomo še naprej tako zadevali, smo lahko še kako nevarni,« je ocenil 33-letni Američan, ki je za Olimpijo igral leta 2011.Pri Charlottu je bil daleč najbolj razpoložen Američan, ki je zbral kar 35 točk (z metom iz igre 12:18, od tega 7:11 za tri točke). Vendar brez prave pomoči soigralcev, med katerimi kaže omeniti še dvajset točk, ni mogel preprečiti nove zmage Philadelphie.– Indiana Pacers : New York Knicks 102:106, Orlando Magic : Oklahoma City Thunder 99:108, Atlanta Hawks : Cleveland Cavaliers 91:96, New Orleans Pelicans : Toronto Raptors 120:116.