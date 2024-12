New York se je hitro vrnil na zmagovalni tir

Karl-Anthony Towns se je po tekmi odsotnosti vrnil na parket ter s 24 točkami in 15 skoki v ligi NBA popeljal košarkarje New York Knicks do gostujoče zmage s 113:108 proti Toronto Raptors. Jalen Brunson je k zmagi dodal 20 točk in 11 podaj, kratkohlačniki pa so dosegli peto zmago na zadnjih šestih tekmah.

Towns se je vrnil v postavo, potem ko je v soboto izpustil poraz Knicks proti Detroitu zaradi bolečega desnega kolena – poraz, ki je končal niz zmag New Yorka.

RJ Barrett iz Toronta – nekdanji igralec Knicks – je izenačil na 108. točki 42,1 sekunde do konca. Toda Towns je 6,3 sekunde pred koncem zadel met za tri točke, s katerim je zapečatil zmago.

Pri domačih je bil Barrett najboljši strelec s 30 točkami. Novinec Ja'Kobe Walter je dosegel rekord kariere, 19 točk, Scottie Barnes pa 15 za Raptors, preden je moral v tretji četrtini predčasno z igrišča z zvinom desnega gležnja po trku s Townsom pod košem.

To je še en udarec za Barnesa, novinca leta v ligi NBA 2022, ki je zaradi zloma desne orbite izpustil 11 tekem v sezoni.

Tekma v Torontu je bila edina tekma večera, saj se v ligi NBA ta teden pripravljajo na izločilne boje pokala NBA.

Četrtfinale se bo začel v noči na sredo, ko bodo Milwaukee Bucks gostili Orlando Magic, Oklahoma City Thunder pa Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića.

V noči na četrtek bodo Knicks gostili Atlanta Hawks, Houston Rockets pa Golden State Warriors.

Zmagovalca bosta polfinale igrala v noči na nedeljo v Las Vegasu, kjer bo 18. decembra na sporedu tudi finale.