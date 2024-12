Dončić podaljšal imeniten niz, Jokić zaman nasul 56 točk (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so v košarkarski ligi NBA zmagali v Torontu s 125:118. Luka Dončić je za sedmo zaporedno zmago svoje ekipe dosegel drugi trojni dvojček v nizu, zbral je 30 točk, 13 skokov in 11 podaj. Kyrie Irving je dodal 29 točk, Klay Thompson pa 20, ob tem je šesterica igralcev zmagovitih gostov dosegla dvomestno število točk.

Najslabša ekipa lige, Washington, je s 122:113 premagala Denver in prišla šele do tretje zmage v sezoni, prve po 16 porazih. To ji je uspelo kljub temu, da je srbski center Nikola Jokić za poražene goste dosegel 56 točk. Za tri točke je presegel dosedanji rekord kariere, ki ga je dosegel v končnici leta 2023 proti Phoenixu. Jokić je tokrat prispeval še 16 skokov in osem podaj, na drugi strani je za ekipo iz ameriške prestolnice 39 točk dosegel Jordan Poole.

Naslednji izziv v četrtfinalu pokala

Luka Dončić in soigralci ne bodo dolgo čakali na nov izziv v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V sredo ob 3.30 po slovenskem času bodo igrali četrtfinalno tekmo t. i. pokala NBA v dvorani Paycom Center v Oklahomi, njihov tekmec pa bo vodilno moštvo lige Oklahoma.