Niti 40 Dončićevih točk ni bilo dovolj za zmago

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v ligi NBA doživeli 23. poraz v sezoni. Zmag imajo 26. Prav lahko bi imeli tudi to 27., četudi so bili tekmeci iz Milwaukeeja, sodeč po končnem izidu, prepričljivo boljši – 129:117.

Toda tekma je imela zanimiv scenarij, v uvodni četrtini so bili Luka Dončić in soigralci krepko boljši in takrat vodili že s 44:20! To je bila v tej na tekmah, na katerih so Dallasovi košarkarji izgubili, njihova najvišja prednost. Toda že naslednji del je prinesel povsem drugačno zgodbo in ob polčasu so se gostje približali le še na pet točk zaostanka, v nadaljevanju pa nato izid zasukali. Slovenski as je za domače moštvo prispeval 40 točk, njegov met iz igre je bil 50-odstoten (13:26), ob tem je v 42 minutah igralnih minut zbral še 9 skokov in 11 odstoten.

Na nasprotni strani pa je blestel grški as Gianniis Antetokounmpo, z 48 točkami najučinkovitejši košarkar večera. Proti Dallasu se je odrezal že jeseni, takrat je prispeval 40 točk. »Izgubili smo preveč žog in tekmec, kot je MIlwaueeke, to kaznuje,« si je bil na jasnem strateg gostiteljev Jason Kidd.

V pisanem večeru sporeda lige NBA (v NHL ni bilo tekem zaradi spektakla All Star) je močno nase opozoril tudi Steph Curry s kar 60 točkami, vendar tudi ta njegov učinek ni zadostoval za uspeh Golden Stata, ki je izgubil v Atlanti s 134:141.