Nov spektakularen večer v NBA, drevi ob evropski uri še Luka Dončić

Košarkarji Milwaukeeja v ligi NBA še naprej tesno dihajo za ovratnik vodilni ekipi vzhoda in lige Bostonu. S trojko Damiana Lillarda ob pisku sirene so po podaljšku premagali Sacramento s 143:142. Najboljša ekipa zahoda Minnesota pa je s 109:105 premagala Los Angeles Clippers.

Gosti so v Milwaukeeju še dobrih 11 sekund pred koncem podaljška vodili za šest točk, ko so se gostitelji s trojko Brooka Lopeza približali, Sacramentov De'Aaron Fox je zgrešil enega od dveh prostih metov, Lillard pa je s spektakularno trojko zapečatil končni izid.

»Svoj najboljši met sem zadel prav ob zadnjem košu na tekmi«

»Svoj najboljši met sem zadel prav ob zadnjem košu na tekmi,« se je po zmagi smejalo Lillardu. Ta je pred tem dosegel le devet od svojih 23 poskusov iz igre na poti do 29 točk. »Ekipa se je kar naprej borila. Najboljša poteza večera je bila gotovo Brookova trojka, s katero nam je priigral sploh priložnost. Ko sem videl ta odprt prostor, sem ga hotel dobro izkoristiti, to je prostor, v katerem živim,« je o razburljivi končnici dodal Lillard. Prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee dodal trojni dvojček in zbral 27 točk ter po deset skokov in podaj.

Domantas Sabonis je za kralje dosegel trojni dvojček z 21 točkami, s 15 podajami in 13 skoki, Fox pa je dosegel rekordnih 32 točk za Sacramento, katerega trener Mike Brown je bil zaradi kreganja s sodnikom izključen v začetku zadnje četrtine.

V Denverju je bil Nikola Jokić eden od trojice domačih košarkarjev s 25 točkami, prvaki pa so s 117:109 premagali Indiano ter se povzpeli na tretje mesto zahoda. Jokić je k zmagi dodal 12 skokov in devet podaj, Michael Porter ml. in Jamal Murray vsak po 25 točk, Aaron Gordon pa 20 točk in deset skokov.

Nikola Jokić med akcijo. FOTO: Ron Chenoy/Usa Today Sports

Najboljša ekipa zahodne konference Minnesota ima z današnjo zmago s 109:105 nad Los Angeles Clippers na vrhu lestvice pol tekme prednosti pred Oklahomo. Anthony Edwards je bil prvi strelec Minnesote s 33 točkami, Rudy Gobert je dodal 15 točk in 18 skokov. Kawhi Leonard je v Minneapolisu za goste dosegel 26 točk.

Luka Dončić ob pravi uri za Evropejce

Kmalu bo naslednji izziv sprejel tudi Dallas oziroma njegov prvi as Luka Dončić. Dallas bo namreč igral domačo tekmo danes že ob 20.30 po slovenskem času, kar je ura, primerna za privržence košarke na stari celini. Njegov tekmec bo New Orleans.