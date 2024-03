Luka Dončić izbran za igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA

Slovenskega košarkarskega asa Luko Dončića so izbrali za igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Zvezdnik moštva Dallas Mavericks je februarja v povprečju dosegal po 33,4 točke, 9,6 skoka in 10,3 asistence na tekmo. Igralec meseca na vzhodu je drugič to sezono postal Jayson Tatum (Boston Celtics).

Dončić, ki je letos dvakrat prejel tudi priznanje za igralca tedna v zahodni konferenci, je Teksašane prejšnji mesec popeljal do osmih zmag, od tega sedmih zaporednih (ob treh porazih). Na teh 11 tekmah je 30 ali več točk dosegel osemkrat, na treh tekmah je presegel 40 točk, prav tako pa je vpisal dva trojna dvojčka.

Za 25-letnega Ljubljančana je to četrto priznanje za igralca meseca v karieri po novembru 2019, februarju 2022 in decembru 2022. Od košarkarjev Dallasa ima zgolj legendarni Nemec Dirk Nowitzki (6) več tovrstnih nazivov.

Za povrh je petkratni udeleženec tekme zvezd med 5. in 22. februarjem ekipo popeljal do sedmih zaporednih zmag, kar je izenačen Dallasov najdaljši zmagoviti niz od šampionske sezone 2010/11. Prav tako je bil med 5. in 11. februarjem izbran za igralca tedna na zahodu, potem ko se je z Dallasom na štirih tekmah veselil prav toliko zmag.

Novinca meseca sta postala Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) in Brandon Miller (Charlotte Hornets), trenerja meseca pa Steve Kerr (Golden State Warriors) in Erik Spoelstra (Miami Heat).